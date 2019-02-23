Михальчишин назвав працівників СБУ, причетних до злочинів проти Майдану



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Юрій Михальчишин

Політик назвав управління СБУ, співробітники якого палили автомобілі автомайданівців і які досі там працюють

Політик, експерт із питань державної безпеки Юрій Михальчишин оголосив працівників СБУ, причетних до злочинів проти Майдану

Про це Михальчишин заявив на телеканалі ZIK.

За словами Михальчишина, агентура СБУ це не просто для красного слівця, людина, яка дає підписку про конфіденційне співробітництво залишалася співробітником до Майдану, під час і після. Причина відходу – це або смерть особи або втрата нею оперативних можливостей.

«Тому треба щиро сказати, що ті люди, які були агентами спецслужби до подій 2014 року, вони ними сьогодні і залишаються тільки дехто з них став народним депутатом і міністром», – сказав пан Михальчишин.

Крім того, експерт назвав управління СБУ, співробітники якого палили автомобілі автомайданівців і які досі там працюють.

«Чому генерал Щоголєв є під слідством? Бо він відповідальний за реалізацію антитерористичного плану Бумеранг. Разом з ним мали б бути притягнені Володимир Тоцький, який переховується у Криму, генерал Ганжа, начальник департаменту захисту державності та тодішній начальник департаменту контр-розвідки Бік, який випущений на підписку про невиїзд. Крім того, пам’ятаєте горіли автомобілі автомайданівців, цим тоді займалися співробітники так званого бандитського управління главку К. Вони нікуди не ділися зі своїх посад і далі працюють», – зауважив експерт.

Водночас,як вважає голова СБУ (2003-2005 рр.) Ігор Смешко, якщо в нас демократія, то потрібна демократична опозиція, яка контролює спеціальні служби. Відповідь на ці всі речі може отримати комітет Верховної Ради і для цього необхідно створювати нормативно-правову базу, яка встановить параметр контролю.

«Всі документи не горять. Основне політична воля і постановка завдання і на всі питання щодо спецслужб можна дати відповідь», – констатував пан Смешко.