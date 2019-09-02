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    Зеленський доручив депутатам скасувати земельний мораторій до 1 грудня

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    Зеленський доручив депутатам скасувати земельний мораторій до 1 грудня

    Також президент доручив Кабміну розробити законопроект про обіг сільгоспземель до 1 жовтня

    Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України розробити законопроєкт про оборот земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року. Про це Зеленський сказав на прес-брифінгу в Києві, передає УНІАН.

    «Введення ринку землі. Розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі. Термін - до 1 жовтня 2019 року. Відповідальний - Олексій Гончарук (прем'єр-міністр, - ред.), міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов», - сказав Зеленський.

    Він також доручив пояснити суспільству, що «ніхто ні в кого не забиратиме землю», а земельна реформа спрямована на розвиток українського фермерства, і, в першу чергу, захист дрібного власника.

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    «Ухвалити закон про ринок сільськогосподарських земель і скасувати мораторій на продаж землі. Термін - до першого грудня 2019 року. Відповідальні - голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський», - сказав Зеленський.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в цьому році в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році

    Раніше повідомлялося, що банківська система України готова до роботи з ринком землі.

    За оцінкою Світового банку, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд дол. щорічно.

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