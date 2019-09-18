А Коломойський проти. Чому раптом олігарх перейнявся українською землею

Ігор Коломойський

Для чого Ігор Валерійович пішов проти «слуг»?

Олігарх Ігор Коломойський в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві зробив неочікувану заяву: висловився категорично проти скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Він підкреслив, що «вкрай негативно» ставиться до ідеї зробити землю товаром і побоюється «кривавої революції» в разі неправильного запуску ринку землі.Ця заява здивували журналістів та користувачів соцмереж, оскільки Коломойському приписують вплив на провладну партію «Слуга народу», яка, у свою чергу, наполегливо працює над скасуванням мораторію.

Понад те, пару тижнів тому президент Володимир Зеленський – колишній бізнес-партнер Ігоря Валерійовича – доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про оборот земель до 1 жовтня, а Верховній Раді дав завдання скасувати земельний мораторій до 1 грудня поточного року.

У день, коли Коломойський зробив неочікувану заяву, нардеп від «Опозиціного Блоку – За життя» Вадим Рабінович у себе на сторінці у Facebook опублікував фото Ігоря Валерійовича, який приєднався до флешмобу проти відкриття ринку землі. Ініціатор акції – Всеукраїнська аграрна рада.

Чому ж раптом Коломойський почав перейматися українською сільгоспземлею та чи зможе він завадити «слугам» скасувати мораторій на її продаж?

Земля і «Приват»

Політолог Володимир Фесенко не здивований заявою Коломойського. «Можна назвати чимало прикладів, коли публічні заяви Коломойського суперечили позиції команди Зеленського. У заявах Коломойського завжди купа різних мотивів. Іноді він справді висловлює свою позицію, іноді – це тактична гра. Це може бути і просто тролінг журналістів – він так теж інколи робить», - зазначив він у коментарі «Главкому».

У колі агроолігархів, які зацікавлені у відкритті ринку землі, висловлювання Коломойського сприйняли без тривоги, проте з певним занепокоєнням. На думку джерела «Главкома», близького до агромагнатів, цю заяву Коломойського можна розцінювати як політичну. «Це елемент якоїсь більшої гри. Скоріш за все ця історія пов’язана із ПриватБанком», - зазначило джерело і уточнило: олігарху, у якого тривають суди щодо «ПриватБанку», вигідно перетворити себе на жертву політичного переслідування, аби історія про виведення 2,2 млрд з «ПриватБанку» (яку Коломойський виправдовує хеджуванням) поступово стерлась.

ПриватБанк» був націоналізований в 2016 році – з метою порятунку від краху, коли регулятори знайшли в його балансовому звіті «чорну дірку» розміром в 5,5 млрд. доларів. Україна ініціювала розслідування проти Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова, звинувативши їх в відпрацюванні незаконних «схем відмивання» грошей та використанні банківських кредитів для фінансування своїх власних бізнесів. Бізнесмени заперечують ці звинувачення. Вони та їх партнери розпочали вже більш ніж 600 судових процесів проти націоналізації.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в інтерв'ю впливовій британській газеті Financial Times заявив, що шукає «компроміс» із олігархом-мільярдером Коломойським щодо банківського скандалу розміром в 5,5 мільярдів доларів. «Цим кроком він ризикує відштовхнути західних покровителів від нового уряду президента Володимира Зеленського», - йдеться у статті.

Видання також нагадує, що Міжнародний валютний фонд попередив Україну, що скасування націоналізації «ПриватБанку» поставить під загрозу 3,9-мільярдну програму допомоги й що його очільники очікують від України дій з компенсації 5,5 мільярдів, які були витрачені на порятунок банку.

Під час президентства Петра Порошенка Україна минулоріч погодилася на угоду з Коломойським, яка передбачала, що він відмовиться від своєї частки в державному нафтовому виробникові «Укрнафта» в обмін на обопільне припинення юридичної «війни» за «ПриватБанк, однак угода провалилася. Естафету із вмовлянням перехопив президент Володимир Зеленський, однак наскільки вони будуть результативними – питання.

Як відомо, скасування мораторію на продаж землі – одне з постійних і давніх побажань МВФ до України. Зрив запровадження земельної реформи на тлі «Приват»-побоювань міжнародної організації може погіршити відносини між Україною та Фондом.

Співрозмовник «Главкома» з кола агробізнесменів також додав, що перебити план монокоаліції із запровадження ринку землі олігарх не зможе, проте зможе затягнути процес чи надмірно політизувати.

Політолог Фесенко дотримується тієї ж думки: перешкодити планам «слуг» скасувати мораторій на продаж землі олігарх не зможе. «Для скасування мораторію потрібна проста більшість – 226 і більше голосів. У Коломойського в партії «Слуга народу» насправді не так багато «своїх» людей – я думаю, не більше десятка. Так, є депутатська група «За майбутнє», на яку Коломойський справді має вплив, але можна обійтися і без їх голосів», - пояснив експерт.

Олігарх хоче погратися?

Фесенко також не відкидає варіант, що заява Коломойського пов’язана із бажанням олігарха «самому погратися на цьому ринку». Експерт нагадав, що іноземці безпосередньо не можуть купувати землю сільськогосподарського призначення – в Україні це заборонено Конституцією. Але є нюанс: купувати землю можуть українські юридичні особи, у складі яких є іноземці.

«Якщо у нього є вільний кеш, то Коломойський може скупати цю землю, а якщо хтось хоче зайти з іноземців, то що він (олігарх) міг бути посередником. Є чутки, що Коломойський лобіює інтереси китайських інвесторів, які хочуть зайти на український ринок землі, але він хоче, щоб китайці зайшли через нього», - розказав експерт, та водночас зазначив, що не знає достеменно, наскільки ці чутки правдиві.

Співвласник одного з найбільших аграрних підприємств в країні - компанії «Нібулон», мультимільйонер Андрій Вадатурський у коментарі «Главкому» зауважив, що заклики не продавати землю іноземцям – це «один з вивертів, які використовують українські бізнесмени, які хочуть скупити землю».

«Їм не потрібні конкуренти, вони хочуть придбати дешевше, ніж, скажімо, земля продається на світовому ринку. Вони хочуть купити її для того, щоб через 5-10 років продати іноземцям. Приміром у Голландії громадянин будь-якої країни може купити землю сільськогосподарського призначення – вона коштує 60 тис. євро за гектар. Вони не бояться іноземців і приваблюють інвесторів. У нас же закликають продавати вдесятеро дешевше, але своєму олігархові», - зазначив він.

Наталія Сокирчук, «Главком»