Мінцифри обіцяє запустити е-Малятко на всій території країни вже до кінця цього року



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Наразі послуга «е-Малятко» доступна онлайн у 139 населених пунктах у 15 областях.

Комплексна послуга е-Малятко буде доступною онлайн на порталі «Дія»

Міністерство цифрової трансформації обіцяє до кінця цього року запустити комплексну послугу «е-Малятко» на території всієї країні. Про це сказав віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє пресслужба міністерства.

«Комплексна послуга «е-Малятко» буде доступною онлайн на порталі «Дія» в Україні вже до кінця 2020 року», – процитували Федорова у пресслужбі.

У відомстві відзначають, що замість візитів до 11 державних установ та збору 37 різних документів, батьки матимуть змогу отримати на порталі «Дія» всі необхідні послуги для новонародженої дитини за 20 хвилин.

«Ми не відцифровуємо «совок»... Ми докорінно змінюємо підхід до надання послуг. Цей процес називається реінжиніринг. Саме завдяки йому Мінцифри вдалося об’єднати у е-Малятко дев'ять послуг та надавати їх онлайн за однією заявою», — зазначив Федоров.

У пресслужбі поінформували, що наразі послуга «е-Малятко» доступна онлайн у 139 населених пунктах у 15 областях.

У відомстві додали, що послуга «е-Малятко» буде доступною онлайн для всіх українців.

Наразі Мінцифри працює над впровадженням електронного медичного висновку про народження в усіх пологових будинках, додали у відомстві.

Комплексною послугою «е-Малятко» можна скористатися онлайн необхідно мати кваліфікований електронний підпис, який також можна отримати віддалено, наприклад, у ПриватБанку.