Степанов: На лікування хворих з Covid-19 лікарням перерахували майже 5,5 млрд грн



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За словами міністра, МОЗ також погодило закупівлю 54 комп’ютерних томографів для лікарень на суму 774 млн грн

Медикам уже виплачено 2,234 млрд грн доплат, а решта виділеного фінансування буде направлено на виплати до кінця року

Національна служба здоров’я України станом на 16 жовтня перерахувала медичним закладам, які лікують хворих на Covid-19, 5,464 млрд гривень. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні Верховної Ради.

«Станом на 16 жовтня медичним закладам, які лікують хворих на Covid-19, Національна служба здоров’я перерахувала 5,464 млрд гривень. Майже 6 млрд гривень направлено на здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоровʼя. Ці доплати розпочалися з 1 вересня 2020 року», – зазначив очільник МОЗ.

Він поінформував, що медикам уже виплачено 2,234 млрд грн доплат, а решта виділеного фінансування буде направлено на виплати до кінця року.

За словами міністра, МОЗ також погодило закупівлю 54 комп’ютерних томографів для лікарень на суму 774 млн грн. До кінця року буде закуплено ще 107 комп’ютерних томографів.

В регіони також спрямовано 572 млн грн для забезпечення подачі кисню до ліжкового фонду закладів охорони здоров’я. Крім цього, вже закуплено та доставлено до лікувальних закладів майже 6 млн одиниць ЗІЗ, ще 11 млн одиниць буде поставлено до кінця року.

Крім цього, для забезпечення готовності та реагування лабораторних підрозділів Міністерства охорони здоров’я було направлено 911 млн грн.

Нагадаємо, що уряд погрожує керівникам облдержадміністрацій за доплати медикам.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що виплачувати підвищену зарплату лікарям почнуть наприкінці вересня, для цього додатково виділено 6 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що зарплати медиків зростуть з 1 вересня.

До слова, у липні заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Главкому» заявив, що в Україні існує недофінансування системи охорони здоров’я, проте грошей на підняття зарплат медикам наразі нема.

Також уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.