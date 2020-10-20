Близько 600 громадян України щодня привозять до РФ для отримання паспортів – Денісова



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Денісова звернулася до ООН та ОБСЄ з проханням забезпечити моніторинг дотримання прав і свобод жителів тимчасово окупованих територій Донбасу

Попри складну епідемічну ситуацію на окупованих територіях здійснюється активна паспортизація населення, - омбудсмен

Близько 600 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, щодня привозять до РФ для отримання паспортів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Попри складну епідемічну ситуацію здійснюється активна паспортизація населення. Близько 600 громадян України щодня спецрейсами доставляються до пунктів видачі паспортів в Російській Федерації. Також продовжуються інтеграційні процеси з РФ та мілітаризація дітей», — зазначає вона.

Денісова звернулася до ООН та ОБСЄ з проханням забезпечити моніторинг дотримання прав і свобод жителів тимчасово окупованих територій Донбасу.

«Прошу Матільду Богнер, голову Моніторингової місії ООН з прав людини та Яшара Халіта Чевіка, Голову спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у рамках мандату забезпечити моніторинг дотримання прав і свобод жителів тимчасово окупованих територій Донбасу в умовах пандемії Covid-19», — додає омбудсмен.

Також Денісова звернулася до голови української делегації ТКГ у Мінську Леоніда Кравчука та Червоного Хреста.

«Звертаюся з проханням до голови української делегації ТКГ у Мінську Леоніда Кравчука порушити зазначені проблемні питання на найближчому засіданні задля їх вирішення та забезпечення прав і свобод місцевих жителів тимчасово окупованих територій Донбасу. Закликаю представників обласних організацій Товариства Червоного Хреста у Донецькій та Луганській областях вжити всіх можливих заходів задля забезпечення населення необхідними медичними препаратами для лікування Covid-19 та засобами індивідуального захисту», — додає Денісова.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що українці, які сьогодні проживають на окупованому Донбасі, асоціюють себе з російською національністю та мають російське громадянство, будуть мати право після деокупації залишатись на цих територіях у статусі іноземців.