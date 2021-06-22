У Мінекономіки розповіли, як боротимуться з деревиною незаконного походження

Тимчасове обмеження експорту необробленої деревини, яке діє з 2015 року, порушує умови Угоди про асоціацію з ЄС

Міністерство економіки запропонувало скасувати ембарго на експорт необробленої деревини та збільшити перелік лісоматеріалів та виробів з дерева, експорт яких вимагає обов'язкового подання митниці сертифіката про походження. Відповідний законопроєкт відомство опублікувало на офіційному сайті для обговорення.

Як відзначається у пояснювальній записці до документа, тимчасове обмеження експорту необробленої деревини, яке діє з 2015 року, порушує умови Угоди про асоціацію з ЄС. Через це Арбітражна група щодо ініційованого європейською стороною спору рекомендувала Україні вжити відповідних заходів.

«Відсутність перевірки походження деревини під час експорту окремих товарних позицій дає можливість легалізації деревини незаконного походження», – наголошують автори законопроєкту.

Для боротьби з такими відхиленнями міністерство пропонує додати до переліку лісоматеріалів та виробів з деревини, експорт яких вимагає сертифікації про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів деревне вугілля, дерев'яні шпали, листи для облицювання, пилопродукцію з деревини у вигляді профільованого погонажу, ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини, бочки, барила, чани, діжки та інші бондарні вироби та їх частини з деревини.

Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок використання коштів для інвентаризації лісів.