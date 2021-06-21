Вибух на заводі в Сербії: вогонь перекинувся на ліс

У Сербії вдруге за місяць стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів

Причини загоряння поки не встановлені

Біля військового підприємства в Сербії, де 19 червня прогримів вибух, загорівся ліс. Вогонь швидко поширюється. Про це повідомляє Morava.info.

Вогонь рухається лісом до селища Томашевичі. Всі доступні пожежні розрахунки на місці і беруть участь в локалізації вогню.

Причини загоряння поки не встановлені.

• Sırbistan'ın Čačak kasabında bulunan mühimmat fabrikasında patlama yaşandı.

• En az 3 kişi yaralandı. pic.twitter.com/2a952hVZWm — Online Muhabir (@OnlineMuhabir) June 20, 2021

19 червня га військовому підприємстві «Слобода» поблизу сербського міста Чачак пролунав новий вибух. Це вже другий інцидент з початку червня.

Це вже другий за червень вибух на заводі в Чачаку. Попереднього разу серія вибухів там прогриміла в ніч на 4 червня. Тоді про постраждалих не повідомлялося.

Раніше «Главком» писав, що Чеська Республіка вимагатиме від Російської Федерації відшкодування за збитки, завдані під час двох вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у 2014 році. Зокрема, міністр фінансів Чехії Олена Шиллерова 9 травня заявила, що країна буде вимагати від РФ компенсації збитків, завданих під час двох вибухів на складах боєприпасів в Врбетіце, в обсязі «мінімум мільярд крон».