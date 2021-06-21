  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Вибух на заводі в Сербії: вогонь перекинувся на ліс

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Сербії вдруге за місяць стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів<br /><br /> - Вибух на заводі в Сербії: вогонь перекинувся на ліс
    У Сербії вдруге за місяць стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів

    Фото: РТС

    Причини загоряння поки не встановлені

    Біля військового підприємства в Сербії, де 19 червня прогримів вибух, загорівся ліс. Вогонь швидко поширюється. Про це повідомляє Morava.info.

    Вогонь рухається лісом до селища Томашевичі. Всі доступні пожежні розрахунки на місці і беруть участь в локалізації вогню.

    Причини загоряння поки не встановлені.

    19 червня га військовому підприємстві «Слобода» поблизу сербського міста Чачак пролунав новий вибух. Це вже другий інцидент з початку червня.

    Це вже другий за червень вибух на заводі в Чачаку. Попереднього разу серія вибухів там прогриміла в ніч на 4 червня. Тоді про постраждалих не повідомлялося.

    Раніше «Главком» писав, що Чеська Республіка вимагатиме від Російської Федерації відшкодування за збитки, завдані під час двох вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у 2014 році. Зокрема, міністр фінансів Чехії Олена Шиллерова 9 травня заявила, що країна буде вимагати від РФ компенсації збитків, завданих під час двох вибухів на складах боєприпасів в Врбетіце, в обсязі «мінімум мільярд крон».

    Теги: вибух ліс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вибух на заводі в Сербії: вогонь перекинувся на ліс