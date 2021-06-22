Тариф на газ з 1 липня перерахують: ціни поповзуть вгору
Ціни на газ в Європі досягли в червні чотирирічного максимуму
Тарифи на газ в Україні в липні знову перерахують, і не на користь громадян. Постачальники піднімуть ціни на газ в місячних тарифах у зв'язку з ростом цін на блакитне паливо на європейському ринку. Подорожчання буде тимчасовим, і споживачам обіцяють повернути колишні тарифи, як тільки ситуація на європейському ринку відновиться.
Ще одна з причин підвищення тарифів на газ полягає в тому, що Росія штучно обмежує поставки газу в ЄС, щоб утримувати високу ціну. В результаті сховища після зими до сих пір не заповнені.
Ціни на газ в Європі досягли в червні чотирирічного максимуму. Україна пропонує Росії збільшити транзит, але «Газпром» відмовляється йти на такий крок.
Якщо в червні газ в місячних тарифах в середньому коштує для споживачів 10,7 грн/ кубометр, а по передоплаті 8,6 грн/кубометр, то в липні цінник може піднятися до 12-13 грн/кубометр.
Для тих, хто в травні підписав з облгазами річні контракти, цінник мінятися не буде. Хоча ще місяць тому українцям прогнозували, що місячний тариф на газ буде знижуватися нижче встановленого річного рівня. Поки що передумов для цього немає і річні тарифи залишаються вигіднішими.
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Джерело: today.ua