Шмигаль оцінив плани Зеленського щодо «озеленення»

«Ми запускаємо інвентаризацію лісів, що дасть можливість зрозуміти всю інформацію про їх кількість та якість»

Прем'єр переконаний, що таку масштабну та комплексну реформу лісової галузі запущено вперше за історію незалежності

Кабмін затвердив порядок використання коштів для інвентаризації лісів. А прем'єр Денис Шмигаль оцінив план у найближчій перспективі висадити 1 млрд дерев як цілком реальний. Про це прем'єр заявив під час засідання уряду.

«Не менш важливе регіональне питання – це інвентаризація лісів. Затверджуєм порядок використання коштів, аби в повній мірі провести цю інвентаризацію за наступні чотири роки», – сказав Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.

Згодом уряд підтримав це рішення – цього року на відповідні заходи передбачається майже 20 млн грн.

За словами прем'єра, таку масштабну та комплексну реформу лісової галузі запущено вперше за історію незалежності.

«Ми запускаємо інвентаризацію лісів, що дасть можливість зрозуміти всю інформацію про їх кількість та якість. Дуже активно впроваджуємо цифровізацію, аби знищити всі можливі корупційні фактори. Вже зараз починається бета-тестування двох найбільших послуг лісової галузі у цифровому форматі – отримання лісорубного квитка й сертифіката про походження лісоматеріалів», – додав Шмигаль.

«У найближчій перспективі є план висадити 1 млрд дерев. Цілком реальне завдання від президента України, адже лише торік в Україні, за даними Держлісагентства, було висаджено майже 200 млн молодих дерев. Тому будем прискорюватись – і це надзвичайно важливо», – резюмував прем'єр.

Нагадаємо, що на новий проєкт Зеленського із висадки мільярда дерев на найближчі три роки знадобиться щонайменше 2 млрд грн, які будуть залучені за рахунок діяльності лісових господарств і з держбюджету.

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