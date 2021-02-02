Міжнародний валютний фонд цьогоріч тричі профінансує Україну – Нацбанк

«За результатами цього тижня стане більш зрозуміло, яких домовленостей ми досягаємо», – пояснив Кирило Шевченко

Кредити надаватимуться на спеціальних правах запозичення (SDR) кожен

Україна у 2021 році розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду 2,2 мільярди доларів. Це загальна сума , яку буде розділено на три транші.

Про це голова Нацбанку Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю Reuters.

«Ми очікуємо три транші, по 0,5 мільярда на спеціальних правах запозичення (SDR) кожен, на загальну суму близько 2,2 мільярда доларів цього року, а решту грошей у 2022 році», – сказав Шевченко.

У червні минулого року МВФ затвердив програму на п'ять мільярдів доларів на підтримку української економіки у зв’язку з пандемією коронавірусу.

«Робота місії триває. За результатами цього тижня стане більш зрозуміло, яких домовленостей ми досягаємо», – відповів Шевченко на запитання, чи може Київ очікувати отримання грошей до кінця першого кварталу.

За його словами, регулятор виконує зобов'язання МВФ та послаблює занепокоєння щодо незалежності НБУ, які виникли після відставки Якова Смолія минулого року. Шевченко також зазначив необхідність прийняття низки законопроектів, що дозволять залучати більшу кількість позик.

Також він розповів, що уряд хоче випустити євробонди на суму 2,4 мільярда у 2021 році. Центральний банк очікує, що іноземні інвестори принесуть близько 1 мільярда доларів завдяки купівлі держоблігацій цьогоріч.

У січні Нацбанк залишив незмінною ключову відсоткову ставку на історично низькому рівні 6%.

«Ми хотіли б, щоб усі учасники ринку чітко знали, що ми негайно зреагуємо, якщо побачимо подальше посилення фундаментального інфляційного тиску. Темп буде змінено», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, Національний банк України оцінює як високі шанси першого перегляду програми Stand-By. Рішення має бути прийнято за підсумками роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні.

Як повідомлялося, МВФ відновив роботу в Україні.