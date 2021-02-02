Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку може очолити людина Єрмака?

Магомедова можуть призначити на посаду після завершення каденції Тимура Хромаєва

На посаду голови Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку претендує Руслан Магомедов. Відповідна декларація з’явилася в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Посада голови Нацкомісії (НКЦПФР) стала вакантною після того, як 30 січня 2021 року закінчився шестирічний термін повноважень Тимура Хромаєва.

Кандидатуру Руслана Магомедова запропонувала Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) серед п’ятьох різних кандидатур, які можуть стати членами та головою Нацкомісії.

Це також Юрій Бойко, Артемій Єршов, Олексій Кий та Дмитро Тарабакін.

Повноваження діючого члену Нацкомісії Дмитра Тарабакіна також закінчилися 30 січня, як і двох інших членів – Ігоря Назарчука та Олександра Панченка.

Членом Нацкомісії залишається Максим Лібанов, призначений 28 лютого 2018 року.

Руслан Магомедов був старшим трейдером ІК «Київ Секьюрітіз Груп», членом асоціації ПФТС, керував департаментом інтернет-трейдингу в компанії «Проспект-Інвестментс», був директором інвестиційної компанії Astrum Investment Management, яка належала бізнесмену Леоніду Юрушеву.

У 2016 році Магомедов брав участь в конкурсі на голову правління Національного депозитарію України.

У 2019 році він став позаштатним радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

25 вересня 2019-го як представник президента увійшов до складу конкурсної комісії з визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку.

В 2020 році від підприємницької діяльності отримав 80,8 тис. грн.