  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Долар падає третій день поспіль

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    3 лютого долар дещо подешевшає&nbsp; - Долар падає третій день поспіль
    3 лютого долар дещо подешевшає 
    Фото з відкритих джерел

    Курс долара знизився на копійку

    Національний банк України на 3 лютого встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс знизився на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Офіційний курс гривні до долара на 3 лютого встановлено на такому рівні: 28,0589 гривень за 1 долар (-0,0014 грн). При цьому курс долара на 2 лютого становить: 28,0603 гривень за 1 долар.

    bank.gov.ua
    bank.gov.ua

    Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль.

    Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 2 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,13 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 33,98 гривень за євро.

    Раніше фінансисти розповіли, куди піде курс долара в лютомуЕксперти, як і раніше, не радять здавати готівкові долари без крайньої потреби. Але вони змінили свій прогноз щодо гривні з урахуванням оптимістичних заяв Нацбанку про прогрес у переговорах з МВФ. Тепер аналітики говорять про стабільність її курсу найближчим 2-3 місяцями.

    Теги: Національний банк курс валют гривня фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies