Долар падає третій день поспіль

Курс долара знизився на копійку

Національний банк України на 3 лютого встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс знизився на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 лютого встановлено на такому рівні: 28,0589 гривень за 1 долар (-0,0014 грн). При цьому курс долара на 2 лютого становить: 28,0603 гривень за 1 долар.

bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль.

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 2 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,13 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 33,98 гривень за євро.

Раніше фінансисти розповіли, куди піде курс долара в лютому. Експерти, як і раніше, не радять здавати готівкові долари без крайньої потреби. Але вони змінили свій прогноз щодо гривні з урахуванням оптимістичних заяв Нацбанку про прогрес у переговорах з МВФ. Тепер аналітики говорять про стабільність її курсу найближчим 2-3 місяцями.