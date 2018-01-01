Мінфін звинувачують у зриві монетизації субсидій

На думку ОСББ, величезною проблемою є відсутність механізму виплати пільг та житлових субсидій у грошовій формі громадянам

Підготовлений Міністерством фінансів України проект постанови «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» є протилежним тим змінам, які очікують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) по всій Україні. ОСББ вимагають від Кабінету Міністрів України (КМУ) затвердити реальний механізм виплати у



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На думку ОСББ, величезною проблемою є відсутність механізму виплати пільг та житлових субсидій у грошовій формі громадянам

Підготовлений Міністерством фінансів України проект постанови «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» є протилежним тим змінам, які очікують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) по всій Україні. ОСББ вимагають від Кабінету Міністрів України (КМУ) затвердити реальний механізм виплати у грошовій формі пільг та субсидій, починаючи з січня 2018 року.

Про це йдеться в офіційній позиції об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

«Глобально вимоги ОСББ залишилися непочутими. Завдання було: забезпечити виплати громадянам в будинках ОСББ з 1 січня 2018 року. Але запропоновані зміни знову затягують ОСББ в коло «нарахувань та (не) відшкодувань» пільг та субсидій, і пропонують сусідові платити за сусіда», - йдеться в офіційній позиції.

На думку ОСББ, величезною проблемою є відсутність механізму виплати пільг та житлових субсидій у грошовій формі громадянам в «Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету».

В ОСББ пояснили, що нарахування за січень 2018 роки вже проведені, і об'єднання країни вже провели ці нарахування без урахування пільг та субсидій - на повну суму внесків, затверджених загальними зборами.

«Об'єднанням пропонують і далі «грати» на виплату пільг та субсидій за рахунок співвласників багатоквартирних будинків та на умовах Мінфіну. Просимо Кабінет Міністрів України затвердити реальний механізм виплати у грошовій формі і пільг, і житлових субсидій, починаючи з періоду за січень 2018 року», - підкреслюються в офіційній позиції об'єднань.

Крім того, за даними ОСББ, запропонований Мінфіном проект обмежить ОСББ, які «виробляють/постачають теплову енергію співвласникам будинку», в їх праві самостійно розпоряджатися своїми коштами - оскільки визначає «цільове призначення», згідно з яким такі ОСББ можуть використовувати суми отриманого відшкодування.

«Такий підхід зайвий раз підтверджує, що ОСББ взагалі не варто виступати посередником у розрахунках держави з пільговиками та одержувачами субсидій. Ми просимо Кабінет Міністрів України відхилити запропонований Міністерством фінансів проект постанови», - відзначили представники ОСББ.

У той же час, відповідаючи на запитання народних депутатів під час «години запитань до уряду» у п'ятницю, 9 лютого, прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що система монетизації субсидій запрацює, а ОСББ та виробники отримають компенсацію по субсидіях «гривня в гривню».

«Не все йде гладко та просто, ми будуємо абсолютно нову систему, але ми завжди критично ставимося до наших кроків. Що стосується ОСББ, виробників енергії та комунальних послуг, все - гривня в гривню - буде їм виплачено. Ми у середу (14 лютого) приймемо всі необхідні зміни, та система запрацює нормально. Ми не залишимо з боргами і без уваги будь-яке ОСББ», - сказав Гройсман.

Як повідомив заступник міністра фінансів України Сергій Марченко, з початку 2018 року, міністерство перерахувало на рахунки ОСББ 9 млрд гривень заборгованості по субсидіях, а також сформовані призначення на перерахування у розмірі 18 млрд гривень.

«Всі питання за реєстрами (в рамках програми монетизації субсидій) ми готові оперативно вирішити, на сайті Мінфіну є постанова про внесення змін щодо монетизації, ми готові всі питання врегулювати оперативно», - пообіцяв Марченко.

Нагадаємо, в 2018 році набула чинності постанова КМУ №951 від 8 листопада 2017 року, яка змінила порядок проведення розрахунків по пільгах та субсидіях населення і скасував постанову Кабміну №20. Як повідомили в Міністерстві фінансів України, відомство готове оперативно вирішувати всі виникаючі питання щодо впровадження нової системи (монетизації субсидій).

Крім того, раніше комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства визнав незадовільною роботу міністра фінансів Олександра Данилюка. Про це заступник голови комітету Олена Бабак заявила, виступаючи в парламенті під час «години запитань до уряду».