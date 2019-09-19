Міністерство охорони здоров'я починає масову перевірку Національного інституту раку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У разі виявлення зловживань і підтвердження інформації правоохоронних органів позиція міністерства буде жорсткою в рамках закону

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька оголосила про перевірку Національного інституту раку. Для цього вона підписала наказ про проведення аудиту.

Перевірку проведуть за період з 1 січня 2019-го - 20 вересня 2019 року. Особливо звернуть увагу на державні закупівлі. Про це пише МОЗ.

Перевірятиме діяльність інституту Управління внутрішнього аудиту МОЗ за безпосереднім контролем міністра.

Керівництво Інституту раку зобов'язане надати всю необхідну інформацію, документи і доступ до баз даних і створити належні умови для аудиторської групи.

У разі виявлення зловживань і підтвердження інформації правоохоронних органів позиція міністерства буде жорсткою в рамках закону .

МОЗ доповість на Комітеті з питань здоров'я нації Верховної Ради України.