Кабмін призначив заступником міністра охорони здоров'я Симоненко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Симоненко

Раніше Олена Симоненко займала посаду старшого проектного менеджера офісу реформ при Кабміні

Кабінет Міністрів призначив заступником міністра охорони здоров'я Олену Симоненко. Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду.

Раніше Симоненко займала посаду старшого проектного менеджера офісу реформ при Кабміні.

Вона має понад 20 років досвіду управління проектами в різних секторах (реформи державного та муніципального секторів, телекомунікація, будівництво, девелоперські та культурологічні проекти).

Основна її спеціалізація - проектний менеджмент у сфері реформування в державному управлінні та місцевому самоврядуванні, пріоритетних секторів міського господарства Києва та реалізації стратегічних ініціатив, муніципальних проектів, девелоперських та культурологічних проектів, а також в цілому розвиток бізнесу.

Як повідомлялось, 29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.

Згодом, 4 вересня Скалецька попередила майбутніх заступників про жорсткі правила роботи.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що в керівництві Міністерства охорони здоров’я за кілька місяців може статися ротація – очільником відомства стане Михайло Радуцький, а чинна керівник МОЗ Зоряна Скалецька – його заступником.