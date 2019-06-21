Міністр енергетики Насалик пояснив, що він робив у 2015 році в окупованому Донецьку



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Ігор Насалик розказав, як допоміг звільнити з полону бойовиків вісім чоловік, обмінявши їх на фуру інсуліну Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Взяв телебачення з Калуша, взяв дозвіл в СБУ і вирушив у Донецьк», - розказав Ігор Насалик

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» пояснив, як він у 2015 році опинився в окупованому Донецьку і що він там робив.

Насалик розказав, що у січні-лютому 2015 року, «коли падає Донецький аеропорт і коли розпочинається Дебальцево, до мене, як депутата, обраного від Калуша, звернулася одна з матерів наших воїнів. Вона розказала, що її син, калушанин, потрапив у полон, і попросила мене допомогти. Буквально так і сказала: «Хоч самі туди їдьте». І я поїхав. Взяв телебачення з Калуша, взяв дозвіл в СБУ і вирушив у Донецьк».

Насалик також розповів, як допоміг звільнити з полону бойовиків вісім чоловіків, обмінявши їх на фуру інсуліну.

«У готелі ми також узяли інтерв’ю у «Ташкента» (т. зв. «міністр доходів ДНР» Олександр Тимофєєв, після загибелі Олександра Захарченка втратив посади і переховується у Росії – «Главком»). Попросили його показати нам, у яких умовах перебувають наші полонені, і він дав дозвіл. Коли ми заїхали в Калинівську лікарню, там був окремий блок, де утримували полонених. Ми знайшли того хлопця. У палаті їх було четверо, усіх їх забрали з аеропорту без рук, без ніг. Син тієї жінки з Калуша був без ноги. Всіх їх ми вивезли. Але не в той саме візит. Мені сказали: якщо ти привезеш дитячий інсулін, то вони виїдуть. Я тоді збирав з депутатами Верховної Ради кошти, ми завезли туди фуру інсуліну. Всього було звільнено вісім чоловік», - розказав міністр.

Він поскаржився, що по телевізору тоді показали сюжет, як міністр енергетики нібито домовляється про вугілля з бойовиками. «І це тоді, коли я, щоб тих хлопців привезти з Мар’їнки в Київ, заправляв швидкі своїм бензином. Потім попросив Олю Богомолець, щоб йому зробили протез, і він зараз служить в десантних військах з протезом. Мужній хлопець», - розповів міністр.

Зазначимо, Ігоря Насалика звинувачують у тому, що він нібито хоче привласнити Калуську теплоелектроцентраль, адже він шість років керував містом Калуш і тепер може повернутися. У зв’язку з цим міністр енергетики та вугільної промисловості прокоментував історію з виведенням із держвласності Калуської ТЕЦ.

«У рамках програми децентралізації прем’єр-міністр України доручив віце-прем’єру Геннадію Зубку передати в громади шість теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які є на тих чи інших територіях, і Калуську в тому числі. Її передати у комунальну власність було достатньо легко, бо вона не має боргових зобов’язань. А всі інші п’ять ТЕЦ мають разом десь 2,5 млрд грн, тому вони спочатку повинні очиститися від боргів, а потім можна їх передати містам. Найбільший фейк – що я хочу віддати Калуську ТЕЦ Лукойлу чи ДТЕК. Тільки ніхто не дивиться, що постановою про передачу цілісного майнового комплексу Калуської ТЕЦ та рішенням міської ради заборонена приватизація ТЕЦ. Отже, станція буде працювати, як працює», - запевнив міністр.

Насамкінець Насалик зазначив, «як я можу привласнити Калуську ТЕЦ, коли вона в міській громаді без права приватизації».