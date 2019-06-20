Міністр: Навіть якби нашим вуглепромом керував Ілон Маск, ніякого результату не було б



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Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Ігор Насалик пояснив, чому державні шахти неефективні

В останні п’ять років на модернізацію вугільної галузі з бюджету не виділено ні копійки, і в цьому році – також. Усе, що передбачалося в бюджеті, ішло на зарплатню. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, відповідаючи на питання, скільки коштів з держбюджету на 2019 рік спрямовано на підтримку вугільної галузі, зокрема, на модернізацію державних шахт.

За його даними, державні шахти збиткові, адже середньозважена собівартість видобутого вугілля - майже 3700 грн за тонну. Шахтний фонд старий: є одна наймолодша шахта – їй 30 років; ще 15 шахт - молодші 50 років, а термін експлуатації решти шахт - від 70 до 100 років.

«Тому ідея проста: або ми вкладаємо в модернізацію шахт, збільшуємо видобуток і зменшуємо державні дотації, або не вкладаємо нічого і рухаємося в тому напрямку, який є тепер. Міністерство на початку 2017 року розробило план реформування, там передбачалося фінансування галузі. Але ж як реформувати, якщо виділяються копійки? Тому на державних вугільних шахтах траншею копають лопатами, а хтось - екскаватором. Так робить ДТЕК, бо там зроблені інвестиції в переобладнання шахт. Тому державні шахти з приватними ніяк не можуть тягатися в плані собівартості», - зазначив міністр.

Насалик зазначив, що у бюджеті на цей рік на шахти виділено 1,6 млрд грн, потім додатково дали ще мільярд - нібито на модернізацію, але все пішло на зарплати.

«Навіть якби сюди поставили Ілона Маска, то все одно ніякого результату не було б - до тих пір, поки не буде інвестовано в переоснащення технічних комплексів», - наголосив міністр.

На зауваження «Главкома», якщо «все пішло на зарплати», чому ж тоді гірники держпідприємства «Львіввугілля» оголошували страйк, вимагали погасити борги, Насалик пояснив: «На погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств 12 червня спрямовано 295,5 млн грн. Із них працівникам ДП «Львівугілля» спрямовано 41 млн гривень. Тоді ж компанія «Центренерго» перерахувала львівським шахтарям 50 млн грн боргу за поставлене вугілля. Тобто загалом шахтарям «Львіввугілля» перераховано 91 млн грн».

Крім того, за його словами, 12 червня на засіданні у прем’єр-міністра Фонд державного майна поставив низку питань перед «Центренерго» щодо реалізації вугілля державних шахт.

«Зараз будемо вирішувати, щоб кошти пішли за призначенням - шахтарям», - резюмував міністр.

Нагадаємо, 18 червня шахти державного підприємства «Львіввугілля» частково відновили роботу, отримавши перші кошти в рахунок заборгованості.

Як повідомив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус, завдяки втручанню Володимира Зеленського фактично вирішене питання погашення боргів із заробітної платні працівникам держпідприємства «Львіввугілля».

Про затримку з виплатою заробітної плати президенту розповіли шахтарі «Лісової», яку Зеленський відвідав наприкінці травня у зв’язку з аварією. Станом на початок червня заборгованість шахтарям за лютий – квітень поточного року становила 216 млн грн. Головна причина ситуації, що склалася, – відсутність попиту на вугілля, а також непрозорі та неринкові схеми у галузі, запевняють в Адміністрації президента.

Тоді для вирішення питання Зеленський скликав розширену нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України.