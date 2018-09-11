Міністр інфраструктури озвучив претензії до очільника «Укрзалізниці»



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Володимир Омелян

Омелян: За останні роки центральний апарат «Укрзалізниці» розрісся більш ніж утричі

Міністр інфраструктури Володимир Омелян очікує від теперішнього керівництва «Укрзалізницею» підвищення показників роботи компанії і сподівається на кадрові зміни в ній. Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«У мене до Євгена Кравцова теж є претензії, як це було свого часу до Балчуна. З одного боку, я бачу серйозні зрушення в компанії за останній рік, з іншого, серйозні проблеми залишаються: з вагонами, з корупцією… Поки компанія не стане номер один у країні, не даватиме значний прибуток і не показуватиме приклад іншим, як вони мають працювати, я не відступлюся. Політична ситуація у нас не змінилася: «Укрзалізниця» підпорядкована Кабміну, мій вплив на неї обмежений, тобто у проблемах винуватять мене, за досягнення хвалять інших людей. Тим не менше, ми створили наглядову раду, вона розпочала свою роботу з 15 серпня. Буде розглядатися низка питань, серед яких, я сподіваюсь, і кадрові», - сказав він.

Урядовець прямо не відповів на уточнююче запитання, про які кадрові зміни він говорить, проте зазначив, що за останні роки центральний апарат невиправдано розрісся. За його словами, мова йде про потрійне збільшення кількості співробітників.

«Я вважаю, проблема з правлінням «Укрзалізниці» залишається. Якість людей, які там працюють, які отримують дуже високі зарплати, не витримує жодної критики. Так, платити повинні належним чином, але за якісну роботу, а не за те, що вони там протирають штани. У мене величезне питання до центрального апарату компанії, який за останні кілька років розрісся більш ніж утричі. Чим займаються ці люди? Чому відбувається дублювання повноважень? За що вони отримують ці гроші? Останні приклад – коли smmник «Укрзалізниці» отримує мільйон гривень незрозуміло за що, а усі інші українські smmники просто вибухнули обуренням», - відзначив Омелян.

Міністр заявив, що позитивні зміни на Укрпошті, в Адміністрації морських портів, Укравтодорі відбулися після приходу «героїв» до їх управління. За його словами, «Укрзалізниці» це поки не стосується.

«Система створюється не для того, щоб її очолив герой, а для того, щоб коли її очолить антигерой, вона змогла його стримати і сприяти нормальному розвитку компанії. Антигерой прийде завжди, у будь-якій країні. У випадку України потрібно знайти героя і створити таку якісну систему. З такими героями склалося на Укрпошті, в Адміністрації морських портів, на Укравтодорі. Це якраз приклад того. Що якісна людина може дати абсолютно інший продукт. Поки що це не вдається «Укрзалізниці». Це вина не лише Кравцова, але і його у тому числі», - вважає посадовець.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян дав правоохоронцям свідчення стосовно корупції низки держслужбовців, зокрема народних депутатів Ярослава та Богдана Дубневичів, та екс-голови правління «Укрзалізниці» Войцеха Балчуна.

Раніше Омелян повідомив, що Міністерство інфраструктури повідомило правоохоронні органи про корупційну схему на «Укрзалізниці», яка збагачує її організаторів на десятки мільйонів гривень на місяць, проте ніякого реагування на цю інформацію поки не було.