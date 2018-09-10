Омелян розказав, як просувається слідство за обвинуваченням у корупції проти Дубневичів та Балчуна



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Володимир Омелян

Міністр сказав, що дав свідчення за двома епізодами

Міністр інфраструктури Володимир Омелян дав правоохоронцям свідчення стосовно корупції низки держслужбовців, зокрема народних депутатів Ярослава та Богдана Дубневичів, та екс-голови правління «Укрзалізниці» Войцеха Балчуна. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю «Главкому».

«Я давав свідчення за двома епізодами, і на цьому крапка. Більше того, я з подивом побачив, що до багатьох з них у правоохоронців немає жодних претензій», - сказав він, відповідаючи на питання стосовно дій силовиків після його попередніх заяв про корупцію у діях Дубневичів, Балчуна та інших.

При цьому Балчун відмовився назвати конкретний правоохоронний орган, якому давав свідчення щодо цих двох епізодів. Урядовець послався на те, що не може коментувати хід слідства, бо воно ще триває.

Міністр відзначив, що після звільнення Балчуна в «Укрзалізниці» відбулися певні позитивні зміни, хоч вони і не змінити картину суттєво.

«У цьому році «Укрзалізниця» вперше інвестувала у близько 30 млрд грн у власні засоби виробництва: колію, тягу, вагони – тільки понад 200 пасажирських вагонів буде відремонтовано чи закуплено нових. Підписано контракт з General Electriс на нові тепловози. Справді є позитивні речі у порівнянні зі стилем управління попереднього керівника «Укрзалізниці». При Балчуні було тупе дно: тарифи підвищили, гроші проїли, нічого не помінялося. Однак нинішні зрушення суттєво картинку не міняють. Можливо, щось виправить наглядова рада, але у мене є великі сумніви щодо цього. Наглядова рада не керує. Так, ця рада складається з незалежних фахівців, але поки вони прийдуть, розкачаються, дадуть доручення (які не будуть виконані) – мине півтора року. І знову ми залишимося з тим, з чого починали, і скажемо: «Блін, ну не вийшло», - сказав він.

Раніше Омелян повідомив, що Міністерство інфраструктури повідомило правоохоронні органи про корупційну схему на «Укрзалізниці», яка збагачує її організаторів на десятки мільйонів гривень на місяць, проте ніякого реагування на цю інформацію поки не було.

Зазначимо, під час свого минулорічного інтерв’ю міністр інфраструктури повідомив, що надіслав матеріали про зловживання на «Укрзалізниці» до НАБУ, СБУ, ГПУ та МВС. Тоді він вимагав, щоб правоохоронні органи сказали: чи є корупція на «Укрзалізниці», а якщо є – хто нею займається і патронує (у той період очолював «Укрзалізницю» польський управлінець Войцех Балчун).

Нагадаємо, регуляторна служба офіційно відмовила «Укрзалізниці» у підвищенні тарифів на перевезення.