Міністр скаржиться на корупцію в «Укрзалізниці»



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Володимир Омелян

Омелян хоче побачити недаремність отримання правоохоронцями грошей платників податків

Міністерство інфраструктури України повідомило правоохоронні органи про корупційну схему на «Укрзалізниці», яка збагачує її організаторів на десятки мільйонів гривень на місяць, проте ніякого реагування на цю інформацію поки не було. Здивування із цього приводу виказав очільник міністерства Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, ця схема полягає в отриманні грошей за подачу вантажних вагонів.

«Неодноразово (повідомляв про схему – «Главком»). І я не розумію, чому вони (правоохоронці – «Главком») не реагують. Є експедитори – це посередники між залізницею і компанією, які і вимагають 3,5 тис. за подачу вагону. Гроші передаються з рук в руки і потім зникають в «Укрзалізниці». Цей ланцюжок відслідкувати елементарно, це тиждень роботи. Йдеться ж про величезні суми: якщо одноразову подачу вагона мінімально оцінити в 3 тис. грн, помножити на кількість вантажних вагонів усього парку залізниці, а це 40 тис., врахувати, що оборотність вагону складає 10-12 діб, то за місяць це виходить десятки мільйонів гривень», - розповів урядовець.

Омелян підкреслив, що хоче побачити недаремність отримання правоохоронцями грошей платників податків.

«Кожен отримує гроші за свою роботу. Я як міністр маю отримувати гроші за формування політики галузі, за реформи, не брати хабарів. Правоохоронці отримують свої нині вже високі зарплати за боротьбу з корупцією. Я хочу побачити цю боротьбу. Про всі больові точки УЗ я розповів», - відзначив міністр.

Зазначимо, під час свого минулорічного інтерв’ю міністр інфраструктури повідомив, що надіслав матеріали про зловживання на «Укрзалізниці» до НАБУ, СБУ, ГПУ та МВС. Тоді він вимагав, щоб правоохоронні органи сказали: чи є корупція на «Укрзалізниці», а якщо є – хто нею займається і патронує (у той період очолював «Укрзалізницю» польський управлінець Войцех Балчун).

Нагадаємо, регуляторна служба офіційно відмовила «Укрзалізниці» у підвищенні тарифів на перевезення.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що у зв'язку з некваліфікованими управлінськими рішеннями менеджменту «Укрзалізниці» посилився хаос з вантажними перевезеннями.