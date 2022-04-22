«Зелений коридор» росіян – це коридор смерті. Радник мера Маріуполя пояснив дії рашистів

Ворог створює додатковий тиск на захисників міста з метою змусити їх здатися

Російські фашисти обстрілюють «Азовсталь» у Маріуполі з «Градів» та одночасно пропонують «зелений коридор». Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, «зелений коридор» росіян – це коридор смерті.

«Росіяни зранку почали обстріл території «Азовсталі» з РСЗО «Град», одночасно запропонувавши «зелений коридор». Звісно, пропаганда обирає шлях замовчуваня перебування понад 1000 цивільних, яких в першу чергу обстрілюють. І все це з самофіксацією власних злочинів», – заявив Андрющенко.

У такий спосіб ворог створює додатковий тиск на захисників міста з метою змусити їх здатися, розповіла віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Водночас, гуманітарний коридор для евакуації цивільних – дітей, жінок і літніх людей – рашисти відкривати не хочуть. За її словами, вони цинічно прикидаються, що не розуміють різницю між двома варіантами коридорів. Це робиться навмисно з метою створити додатковий тиск на українських військових.

За даними розвідки російський диктатор Путін планує залучити до наступу маріупольський завод «Азовсталь» росгвардію та структури ФСБ.

Тим часом, начальник патрульної поліції Маріуполя розповів, як виживає місто.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку деблокади Маріуполя військовим шляхом. У знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.