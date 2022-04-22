Росія готує нові удари. Міноборони назвало місця

Росіяни концентрують свої війська на сході України

Найбільша активність окупантів спостерігається в напрямку Ізюм – Барвінкове та біля станції «Попасна»

Керівництво російської армії завершує визначення «вигідних місць» для нанесення головних ударів на сході України, повідомляє Міністерство оборони України.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник каже, що про це свідчать способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника та безперервні наступальні дії на окремих напрямках.

«Найбільша активність окупантів спостерігається в напрямку Ізюм – Барвінкове, в районі вузлової залізничної станції «Попасна», Сєверодонецького урбанізованого району, міста Маріуполя та на ділянці дороги Запоріжжя – Донецьк», – повідомив Олександр Мотузяник.

Мотузяник також розповів, що противник здійснює підготовку до проведення «референдуму» з «приєднання» окупованих територій у Херсонській та Запорізькій областях до РФ.

З цією метою триває активна інформаційна кампанія на підконтрольних територіях.

Для поповнення втрат в особовому складі здійснюється підготовка до мобілізації у Херсонській та Запорізькій областях. Окупаційні війська блокують виїзд з окупованих територій місцевого населення, зокрема чоловіків призивного віку.

Російські фашисти обстрілюють «Азовсталь» у Маріуполі з «Градів» та одночасно пропонують «зелений коридор». Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, «зелений коридор» росіян – це коридор смерті.

За даними розвідки російський диктатор Путін планує залучити до наступу маріупольський завод «Азовсталь» росгвардію та структури ФСБ.

Сьогодні окупанти перебили високовольтну лінію на Луганщині. Сєвєродонецьк залишився без світла.

Також росіяни обстріляли шкільний автобус, що вивозив людей із Попасної.

За даними розвідки Росія перекидає війська з Білорусі на Донбас.