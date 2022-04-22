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    Глава нацполіції пояснив, як подати заяву про безвісти зниклих осіб

    Вдень і вночі поліцейські опрацьовують величезний обсяг інформації, проводять тисячі розшукових дій - Глава нацполіції пояснив, як подати заяву про безвісти зниклих осіб
    Вдень і вночі поліцейські опрацьовують величезний обсяг інформації, проводять тисячі розшукових дій
    зображення: Національна поліція

    Чим більше надасте інформації, тим вищі шанси знайти зниклих

    Начальник Національної поліції України Ігор Клименко детально пояснив, що треба робити в ситуації, якщо ви шукаєте зниклих близьких.

    «Зателефонуйте на гарячу лінію 089 420 18 67 або надішліть листа на електронну пошту [email protected] чи скористайтесь чат-ботом», − повідомив чоловік.

    Яку інформацію потрібно надати поліції?

    Чим більше інформації, тим вищі шанси знайти зниклих. Зберіть найповніші відомі вам дані про особу:

    • анкетні дані, число, місяць та рік народження;
    • дата та місце зникнення особи;
    • особливі прикмети (татуювання, шрами, пірсинг тощо);
    • речі, які могла б мати із собою (мобільний телефон, документи, прикраси тощо).

    «На жаль, нині у спеціалізованих установах знаходяться невпізнані тіла жертв російських окупантів. Важливо встановити їхні імена та дати можливість близьким попрощатися і поховати загиблих. Тому родичі зниклих осіб можуть також здати біологічні зразки для порівняння ДНК-профілів. Як пройти цю процедуру, повідомить фахівець гарячої лінії 089 420 18 67», − додав Клименко.

    За даними Національної поліції України, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже п'ять тисяч людей вважалися зниклими безвісти. За цей час поліцейським вдалося розшукати 2870 осіб. Ще понад дві тисячі перебувають у розшуку…

    За словами очільника Нацполіції, поліцейські опрацьовують величезний обсяг інформації кожного дня, проводять тисячі розшукових дій.

    Нагадаємо, поліція відкрила «гарячу» телефонну лінію для родичів загиблих в результаті військових дій окупантів.

    Теги: росія окупанти війна телефон документи Україна поліція окупація Ігор Клименко #stoprussia
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    Глава нацполіції пояснив, як подати заяву про безвісти зниклих осіб