Глава нацполіції пояснив, як подати заяву про безвісти зниклих осіб

Чим більше надасте інформації, тим вищі шанси знайти зниклих

Начальник Національної поліції України Ігор Клименко детально пояснив, що треба робити в ситуації, якщо ви шукаєте зниклих близьких.

«Зателефонуйте на гарячу лінію 089 420 18 67 або надішліть листа на електронну пошту [email protected] чи скористайтесь чат-ботом», − повідомив чоловік.

Яку інформацію потрібно надати поліції?

Чим більше інформації, тим вищі шанси знайти зниклих. Зберіть найповніші відомі вам дані про особу:

анкетні дані, число, місяць та рік народження;

дата та місце зникнення особи;

особливі прикмети (татуювання, шрами, пірсинг тощо);

речі, які могла б мати із собою (мобільний телефон, документи, прикраси тощо).

«На жаль, нині у спеціалізованих установах знаходяться невпізнані тіла жертв російських окупантів. Важливо встановити їхні імена та дати можливість близьким попрощатися і поховати загиблих. Тому родичі зниклих осіб можуть також здати біологічні зразки для порівняння ДНК-профілів. Як пройти цю процедуру, повідомить фахівець гарячої лінії 089 420 18 67», − додав Клименко.

За даними Національної поліції України, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже п'ять тисяч людей вважалися зниклими безвісти. За цей час поліцейським вдалося розшукати 2870 осіб. Ще понад дві тисячі перебувають у розшуку…

За словами очільника Нацполіції, поліцейські опрацьовують величезний обсяг інформації кожного дня, проводять тисячі розшукових дій.

Нагадаємо, поліція відкрила «гарячу» телефонну лінію для родичів загиблих в результаті військових дій окупантів.