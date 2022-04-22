Глава нацполіції пояснив, як подати заяву про безвісти зниклих осіб
Чим більше надасте інформації, тим вищі шанси знайти зниклих
Начальник Національної поліції України Ігор Клименко детально пояснив, що треба робити в ситуації, якщо ви шукаєте зниклих близьких.
«Зателефонуйте на гарячу лінію 089 420 18 67 або надішліть листа на електронну пошту [email protected] чи скористайтесь чат-ботом», − повідомив чоловік.
Яку інформацію потрібно надати поліції?
Чим більше інформації, тим вищі шанси знайти зниклих. Зберіть найповніші відомі вам дані про особу:
- анкетні дані, число, місяць та рік народження;
- дата та місце зникнення особи;
- особливі прикмети (татуювання, шрами, пірсинг тощо);
- речі, які могла б мати із собою (мобільний телефон, документи, прикраси тощо).
«На жаль, нині у спеціалізованих установах знаходяться невпізнані тіла жертв російських окупантів. Важливо встановити їхні імена та дати можливість близьким попрощатися і поховати загиблих. Тому родичі зниклих осіб можуть також здати біологічні зразки для порівняння ДНК-профілів. Як пройти цю процедуру, повідомить фахівець гарячої лінії 089 420 18 67», − додав Клименко.
За словами очільника Нацполіції, поліцейські опрацьовують величезний обсяг інформації кожного дня, проводять тисячі розшукових дій.
Нагадаємо, поліція відкрила «гарячу» телефонну лінію для родичів загиблих в результаті військових дій окупантів.