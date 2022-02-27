Міністр Ляшко закликав ВООЗ припинити співпрацю з Росією

Очільник МОЗ звернувся й до інших агенцій ООН, які опікуються гуманітарними справами, аби ті перенести свої регіональні представництва з Москви.

Замість пошуку лікарських засобів чи обладнання для лікарень вимушені шукати бронежилети та каски для медиків

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко звернувся до очільника Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Гебрейесуса і закликав припинити співпрацю з Росією. Відео очільник МОЗ виклав у Facebook.

«Звертаюсь до вас не лише, як лікар до лікаря, а як міністр охорони здоров'я країни, на території якої росія розгорнула терористичні дії проти мирного населення та медиків. З особливою жорстокістю та цинізмом, порушуючи всі норми міжнародного права. Російські окупанти обстрілюють лікарні, машини екстреної медичної допомоги, дитячі будинки та мирне населення! У нас щодня гинуть медичні працівники від дій терористів під час виконання своїх професійних обов'язків – порятунку людських життів», – наголосив Ляшко.

Керівник МОЗ зазначив, що замість пошуку лікарських засобів чи обладнання для лікарень вимушені шукати бронежилети та каски для медиків. Замість того, щоб концентруватися на врятуванні життів, лікарі повинні прихилятися під обстрілами та прислуховуватися, гадаючи, в чию палату чи яку операційну прилетить наступний ворожий снаряд.

«Я закликаю ВООЗ використати усі свої важелі і припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією із ворогами людства – російською федерацією. Я закликаю інші агенції ООН, які опікуються гуманітарними справами перенести свої регіональні представництва з Москви – не може країна одночасно вести криваву війну і впливати на регіональну європейську політику в гуманітарній площині», – сказав Віктор Ляшко.

Як повідомляв «Главком», до роботи в українських закладах охорони здоров’я на період дії воєнного стану можна залучати медиків-іноземців. Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Керівники закладів охорони здоров’я можуть допускати у добровільному порядку до надання допомоги постраждалим, які надходять до закладів охорони здоров’я, лікарів та інших медичних працівників-іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, за умови наявності в них документів, що підтверджують відповідну освіту та професійну кваліфікацію.