Протидія агресору. Медики-іноземці можуть ставати до роботи в українських лікарнях

Українські лікарі продовжують надавати медичну допомогу всім, хто її потребує, запевнили у МОЗ

Українські лікарі продовжують надавати медичну допомогу всім, хто її потребує, запевнили у МОЗ

Процедура приймання медиків-іноземців зараз розробляється

До роботи в українських закладах охорони здоров’я на період дії воєнного стану можна залучати медиків-іноземців. Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Відповідно до наказу, керівники закладів охорони здоров’я можуть допускати у добровільному порядку до надання допомоги постраждалим, які надходять до закладів охорони здоров’я, лікарів та інших медичних працівників-іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, за умови наявності в них документів, що підтверджують відповідну освіту та професійну кваліфікацію.

«Ми намагаємося врятувати життя кожного українця, тому будемо нескінченно вдячні кожному медику, який захоче приєднатися до України в цій боротьбі», –зазначив Віктор Ляшко.

Процедура приймання медиків-іноземців зараз розробляється. Попередньо охочі можуть звертатися на пошту [email protected]

Як повідомляв «Главком», міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 25 лютого видав наказ щодо надання медичної допомоги в умовах воєнного стану військовослужбовцям, які беруть участь в операції об’єднаних сил.