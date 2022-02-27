Протидія агресору. Медики-іноземці можуть ставати до роботи в українських лікарнях
Процедура приймання медиків-іноземців зараз розробляється
До роботи в українських закладах охорони здоров’я на період дії воєнного стану можна залучати медиків-іноземців. Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Відповідно до наказу, керівники закладів охорони здоров’я можуть допускати у добровільному порядку до надання допомоги постраждалим, які надходять до закладів охорони здоров’я, лікарів та інших медичних працівників-іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, за умови наявності в них документів, що підтверджують відповідну освіту та професійну кваліфікацію.
«Ми намагаємося врятувати життя кожного українця, тому будемо нескінченно вдячні кожному медику, який захоче приєднатися до України в цій боротьбі», –зазначив Віктор Ляшко.
Процедура приймання медиків-іноземців зараз розробляється. Попередньо охочі можуть звертатися на пошту [email protected]
Як повідомляв «Главком», міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 25 лютого видав наказ щодо надання медичної допомоги в умовах воєнного стану військовослужбовцям, які беруть участь в операції об’єднаних сил.