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    Угорщина передала Україні паливо та продовольство

    100 тисяч літрів палива надала Угорщина Закарпаттю - Угорщина передала Україні паливо та продовольство
    100 тисяч літрів палива надала Угорщина Закарпаттю
    фото ілюстраційне

    Раніше в Угорщині заявили, що не будуть постачати нам зброю

    Угорщина передала Україні 100 тисяч літрів палива та 28 тонн продовольства. Про це повідомили у Держспецзв'язку.

    Раніше в Угорщині заявили, що не будуть постачати нам зброю, хоч раніше в країні засуджували напад Росії.

    Видання Новини Закарпаття точнює, що через гуманітарну катастрофу та перебоями з поставками 100 тисяч літрів палива надала Угорщина Закарпаттю та виділила 1 мільйон євро, паливо буде направлено для екстрених служб області – про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на зустрічі з головою Закарпатської ОДА Віктором Микитою.

    Нагадаємо, Швеція виділить 5 тис. одноразових протитанкових гранатометів, хоча ще три дні тому не планувала постачати Україні озброєння. Також Швеція надасть Україні спорядження, а також фінансову підтримку.

    До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пропонує Будапешт в якості місця проведення мирних переговорів між Росією і Україною. Сторони не відкидають такої можливості.

    Теги: Швеція міністр Будапешт Закарпаття Угорщина озброєння
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    Угорщина передала Україні паливо та продовольство