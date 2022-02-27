Угорщина передала Україні паливо та продовольство

Раніше в Угорщині заявили, що не будуть постачати нам зброю

Угорщина передала Україні 100 тисяч літрів палива та 28 тонн продовольства. Про це повідомили у Держспецзв'язку.

Раніше в Угорщині заявили, що не будуть постачати нам зброю, хоч раніше в країні засуджували напад Росії.

Видання Новини Закарпаття точнює, що через гуманітарну катастрофу та перебоями з поставками 100 тисяч літрів палива надала Угорщина Закарпаттю та виділила 1 мільйон євро, паливо буде направлено для екстрених служб області – про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на зустрічі з головою Закарпатської ОДА Віктором Микитою.

Нагадаємо, Швеція виділить 5 тис. одноразових протитанкових гранатометів, хоча ще три дні тому не планувала постачати Україні озброєння. Також Швеція надасть Україні спорядження, а також фінансову підтримку.

До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пропонує Будапешт в якості місця проведення мирних переговорів між Росією і Україною. Сторони не відкидають такої можливості.