Міністр інфраструктури: Робимо все, щоб російські літаки, потяги, кораблі і вантажівки не могли пересуватися Європою

«Робимо все, щоб єдиною відповіддю для окупанта від всіх європейських диспетчерів була одна – go f*** yourself», – Кубраков

Міністерство інфраструктури працює над налагодженням логістики в країні, оперативною евакуацією громадян і протидіє намаганням агресора просуватися країною. Про ці питання йшлося на зустрічі президента України Володимира Зеленського і міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

«Президент просив передати, що він щиро дякує десяткам тисяч дорожників, залізничників, портовиків і моряків, інспекторів безпеки за героїчну та важливу роботу. Вам дякує вся Україна», – написав міністр на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, паралельно з роботою всередині країни тривають постійні комунікації з міжнародними партнерами.

«Робимо все, щоб російські літаки, потяги, кораблі та вантажівки більше не могли пересуватися Європою. Щоб єдиною відповіддю для окупанта від всіх європейських диспетчерів була одна – go f*** yourself», – коментує Кубраков.

Він зазначив, що велика президентська команда працює зараз над багатьма процесами, в пріоритеті – забезпечення армії допомогою наших партнерів.

«А далі нас всіх чекає масштабна та всеохопна розбудова країни», – додав голова Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, вчора РЖД запрошувала про можливість «гуманітарної» співпраці з Укрзалізницею. У відповідь диспетчер запропонував їм піти «услід за російським кораблем». В УЗ зазначили, що відповідь диспетчера є офіційною позицією компанії, а будь-яка співпраця з росією припинена.