Міністр Милованов розповів, що думає про геїв у владі



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Тимофій Милованов розповів як курив марихуану і що думає про геїв у владі

Милованов розповів, чи є люди з нетрадиційною орієнтацією у владі

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, що думає про людей з нетрадиційною орієнтацією у владі.

Про це він сказав в ефірі програми «HARD з Влащенко», яку транслював телеканал ZIK.

Щодо того, чи є люди з нетрадиційною орієнтацією у владі і чому про це відкрито не говорять, він відповів лаконічно: «Це серйозне питання. Я хотів би, щоб ми були чесні у цілому, не тільки про це... Не знаю, але це має змінитися».

Міністр також розповів, що курив марихуану під час перебування у США, але це не є його слабкістю.

«Сім разів. Ну, до десяти, може, шість. (останній раз курив. – Ред.) У 2004 році, коли докторську писав. Але це не є слабкість. Там всі курять, по-перше. По-друге, сьогодні це вже взагалі легалізували», - зазначив Милованов, відповідаючи на питання про те, чи він курив марихуану.

При цьому міністр точно так і не сказав, чи виступає він за легалізацію марихуани чи ні.

«Ви знаєте, був, (мається на увазі був «за») але не впевнений», - додав він.

Раніше Милованов поділився історією свого бурхливого «американського» кохання.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав за грудень 222,6 тис. гривень.