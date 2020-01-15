Зарплата Милованова за грудень перевищила 220 тисяч гривень



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Оклад міністра Тимофія Милованова майже 13 тисяч гривень Фото: Милованов в Facebook

Премія міністра економіки за грудень склала 72 тисячі гривень

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав за грудень 222,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит Українських Новин.

Посадовий оклад чиновника склав 12 952 гривні, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 2 591 гривню, надбавка за інтенсивність праці - 12 953 гривні, премія за листопад 2019 року - 78 161 гривню, премія за грудень 2019 року - 71 094 гривні, відпускні, відрядження - 44 222 гривні, індексація - 619 гривень.

Сума утриманих коштів склала 43 405 гривень.

Фактична сума, отримана Миловановим, склала 179 187 гривень.

Заступники міністра отримали від 199,1 тис. до 315 тис. гривень. Виконуючий обов'язки державного секретаря міністерства - 172,5 тис. гривень.

Зарплата першого заступника міністра Павла Кухти склала 288 772 гривні (зокрема, премія за листопад у сумі 124 500 гривень, премія за грудень - 106 857 гривень).

Відзначимо, Милованов повідомив 14 січня, що ряд заступників міністрів вирішили звільнитися з Кабінету Міністрів через низькі заробітні плати.

«Не в моєму міністерстві, а в інших міністерствах, вже йдуть у відставку. Саме тому, що у них оклад 18 тисяч гривень, а водій Uber може заробити більше. Якщо ми хочемо, щоб у нас кваліфікація була відповідна, нам потрібно платити відповідні зарплати», - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Тимофій Милованов заявляв, що міністр повинен отримувати від 5 до 10 тисяч доларів.

Раніше депутатка Ганна Скороход, яку виключили з фракції «Слуга народу», сьогодні в Telegram з посиланням на джерела заявила, що нібито міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов і міністр юстиції України Денис Малюська офіційно подали прохання про відставку прем'єрміністру України Олексію Гончаруку. Причиною нібито стало недостатнє матеріальне забезпечення.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов спростував інформацію про те, що він нібито написав заяву про відставку у зв'язку з низькою зарплатою.