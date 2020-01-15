«Ухандохали економіку»: з'явилася друга частина «плівок Гончарука»



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ЗМІ оприлюднили прослуховування наради у прем'єра Гончарука

Запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до Зеленського

У мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня.

Відео опубліковано на YouTube-каналі «Як обдурити президента».

«Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

На відео чути, як Гончарук побоюється, що новий Кабмін звинувачуватимуть в тому, що вони «ухандохали економіку».

Далі високопосадовці обговорюють стратегію розвитку України.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Раніше повідомлялося, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Прес-служба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.