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    Міністр економіки розповів про своє бурхливе «американське» кохання

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    Тимофій Милованов розповів про своє бурхливе &laquo;американське&raquo; кохання - Міністр економіки розповів про своє бурхливе «американське» кохання
    Тимофій Милованов розповів про своє бурхливе «американське» кохання

    Милованов був одружений і розлучився у 2008 році

    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов поділився історією свого бурхливого «американського» кохання.

    Про це він розповів в ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK.

    На запитання, чи має міністр американський паспорт, він відповів: «Немає. Я громадянин України. Я громадянин тільки однієї країни – України. Я жив у Німеччині 4 роки, не отримав там паспорт, я жив і працював в Америці…».

    Коментуючи питання про те, чи повернувся б Милованов до США та де живе його сім’я, він сказав: «У мене немає сім’ї. У мене сестри є тут і дівчина у мене є тут».

    Він також розповів, що був одружений і розлучився у 2008 році.

    «Був одружений з американкою. Я її зустрів під час навчання, у барі, в клубі нічному, до речі, коли студентом був, докторантом. Таке кохання було, знаєте… Може, чотири, п’ять років, може, шість (були разом. – Ред.), але воно було таке бурхливе, таке справжнє, але з усіма цими емоційними проблемами, коли багато пристрасті і не завжди достатньо бажання на компроміси йти. То воно… не спрацювалося», – сказав Милованов.

    Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав за грудень 222,6 тис. гривень.

    США міністр паспорт навчання Тимофій Милованов
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