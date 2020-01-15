У Кабміні прокоментували чутки про відставку Гончарука



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Сьогодні в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті Гончарука, де обговорювався Зеленський

У Кабміні не мають інформації щодо справжності аудіозапису, що розповсюджуються у мережі Інтернет

В Кабінеті міністрів відреагували на чутки про відставку прем'єрміністра Олексія Гончарука.

Про це йдеться на сайті уряду.

Так раніше повідомлялося, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

«Наше джерело в Офісі президента повідомляє, що прем'єрміністр Гончарук написав заяву про відставку. Президент може підписати її в будь-яку хвилину. Джерело доповнює, що сьогодні цього не станеться. Всі будуть чекати продовження «зливу» прослушки обговорення Гончаруком президента і державних справ. Наше джерело повідомляє, що в Кабміні була прослушка, але Гончарук «молодий» і не здогадувався, що його можуть слухати. Ходять чутки, що Гончарука слухали всі силовики, питання тепер у тому, хто злив його. Битва за крісло прем'єра йде вже давно, а зараз цей кейс дуже актуальний», – йдеться в повідомленні.

Прес-служба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

Також в Кабміні зазначили, що інформація щодо заяви про відставку прем'єр-міністра не відповідає дійсності.

Раніше у мережі з’явився аудіозапис прослушки наради у Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.