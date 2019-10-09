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    Міністр оборони назвав «формулу Штайнмаєра» медійним продуктом

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    <span>Глава Міноборони Андрій Загороднюк</span> - Міністр оборони назвав «формулу Штайнмаєра» медійним продуктом
    Глава Міноборони Андрій Загороднюк

    Сам Штайнмаєр, президент Німеччини, не знає, що таке «формула Штайнмаєра» - заявив Загороднюк

    Міністр оборони Андрій Загороднюк вважає, що «формула Штайнмаєра» стала медійним продуктом, а насправді це алгоритм дій.

    Про це він розповів у Житомирі під час зустрічі «Діалоги про Україну», повідомляє Укрінформ.

    «Ця вербальна формула, тому що її ніде написаної немає, є медійним продуктом. Сам Штайнмаєр, а він президент Німеччини, не знає, що таке «формула Штайнмаєра». Він просто назвав якийсь алгоритм, а потім його почали називати формулою», - зауважив Загороднюк.

    Він додав, що цей алгоритм може працювати тільки у випадку захисту наших інтересів, тобто при досягненні виведення військ та контролю за кордоном.

    Як відомо, 6 жовтня у містах України пройшли акції протесту проти капітуляції. Акції пройшли в більшості обласних центрів - Запоріжжі, Херсоні, Івано-Франківську, Сумах, Дніпропетровську, Харкові, Чернівцях, Вінниці, Тернополі, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Хмельницькому, Полтаві, Одесі, Чернігові , Житомирі, Черкасах, Луцьку, Ужгороді, а також в інших містах України.

    За даними МВС, 6 жовтня у центрі Києва зібралися близько 10 тисяч людей. Вони вимагали у влади не виконувати так звану «формулу Штайнмаєра» та не здавати «національні інтереси».

    Як учасники штабу проти капітуляції, так і організатори «Руху опору капітуляції» анонсують ще більш масштабну акцію на Покрову, 14 жовтня. Але про спільну акцію і єдиний координаційний штаб усіх учасників протестів не йдеться.

    Нагадаємо, розведення військ у Петрівському і Золотому, яке планувалося 7 жовтня, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.

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