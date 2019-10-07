Президент Німеччини відповів, чи формула Штайнмаєра написана у Кремлі



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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Штайнмаєр пояснив, чому аргумент про російський вплив його дивує

Під час візиту до Тбілісі президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розповів, звідки взялась і що передбачає так звана «формула Штайнмаєра».

Відповідаючи на питання кореспондентки ВВС Ніни Ахметелі, якою була роль Росії у створенні цієї формули і чи є правдивими слова Петра Порошенка, що вона «написана» у Кремлі, президент Німеччини спочатку зазначив: «По-перше, я не розумію ваше питання».

Але далі він розповів, як виникла «формула».

«Була ситуація на перемовинах у Парижі три роки тому, які проводилися на зустрічі нормандської контактної групи на найвищому рівні. Перемовини не просувалися, тому що насправді проєкти, які мали бути імплементовані після мінських угод, стали відомими... Але кроки, які мали бути зроблені обома сторонами, були занадто великими. Саме тому формула не містить нічого більше, ніж спробу зробити з великих кроків (запропонованих в угодах. - Ред.), які учасники конфлікту не хотіли робити, низку менших кроків, які, попри їх сутність та наслідки, досі треба узгодити», - сказав Штайнмаєр.

«Таким чином аргумент (про російський вплив. - Ред.) мене дивує, оскільки був присутній один з представників тодішнього президента (Порошенка. - Ред.)», - додав він.

«Ймовірно, Штайнмаєр міг помилитися з точною датою чи місцем перемовин, оскільки зустріч в нормандському форматі у Парижі за участі лідерів чотирьох держав та очільників МЗС пройшла 2 жовтня 2015 року, тобто чотири роки тому. А у жовтні 2016 року зустріч у такому форматі відбулася у Берліні й вона була останньою», - зазначає видання.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмаєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться 7 жовтня.

Проте розведення військ у Петрівському і Золотому було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.