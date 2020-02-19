Міністр оборони розказав, скільки російських військових перебувають на Донбасі



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Фото: Reuters

Андрій Загороднюк зазначив, що позиції українських військових не потребують посилення і ситуація контрольована

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявляє, що на Донбасі перебувають понад 25 тис. російських військовослужбовців. Про це він повідомив журналістам.

«Це змінна ситуація. Вона змінюється. Ми бачимо, що більш ніж 25 тисяч точно», - сказав Загороднюк на запитання журналіста про кількість російських військ на Донбасі.

Міністр зазначив, що позиції українських військових не потребують посилення і ситуація контрольована.

Також Загороднюк заявив про збереження контролю над українськими позиціями на лінії розмежування на Донбасі.

«За нашою інформацією його (опорний пункт «Баня» на лінії розмежування) тимчасово покинули, позиції взагалі наші залишаються незмінними. Цей опорний пункт був попереду, так би мовити, всіх наших позицій», - сказав Загороднюк.

Міністр наголосив, що саме бойовики першими відкрили вогонь і почали провокацію.

«Бій закінчився ще вчора вранці. Відтоді ситуація абсолютно контрольована. Вона була контрольована навіть під час перебігу подій, тому ми, власне кажучи, контролюємо лінію, контролюємо ситуацію і тому приводів для будь-якої паніки немає», - додав він.

Як повідомлялось, у вівторок, 18 лютого, бойовики на Донбасі 22 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув, чотири захисника отримали поранення та ще двоє - бойове ураження.