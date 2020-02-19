Окупанти з мінометів обстріляли українських бійців під Лебединським
За 40 хвилин проросійські бойовики випустили 15 мін
Російсько-окупаційні війська у середу, 19 лютого, вели обстріли поблизу Лебединського та Луганського.
Про це повідомив речник Міноборони Максим Праута.
«Цієї доби о 01.05 поблизу Лебединського, що на Донецькому напрямку, розпочався ворожий обстріл, що тривав 40 хвилин. Окупанти з боку Саханки випустили 15 мін калібру 82 мм, а також вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, - зазначив речник.
За його інформацією, на Луганському напрямку з 9.10 до 9.35 6 мін калібру 82 мм розірвалися на позиціях наших військ неподалік Луганського. Також противник застосував тут автоматичний гранатомет.
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