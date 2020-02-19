В ООН стурбовані загрозою сповзання до нового насильства на Донбасі



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Заступниця генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло

В ООН вважають, що довгоочікуваний мир на Донбасі можливо досягти за умови достатнього рівня політичної волі у сторін і добросовісних переговорів

Заступниця генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Розмарі ДіКарло висловила стурбованість, що через відсутність твердої політичної волі у всіх сторін на Донбасі може статися повернення до насильства.

Про це вона сказала на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку ввечері 18 лютого.

«Сьогоднішнє тривожне повідомлення про серйозні порушення припинення вогню вздовж лінії зіткнення в районі Золотого, а також, як стверджується, застосування важкої техніки викликають тривогу і нагадують про те, що за відсутності постійної політичної волі існує реальна небезпека сповзання назад до насильства», - сказала вона.

ДіКарло висловила надію, що Рада безпеки закличе зацікавлені сторони зробити все можливе, щоб забезпечити позитивну динаміку в переговорах, а також «проявити політичну волю і гнучкість, щоб досягти домовленості із ключових кроків».

Нагадаємо, у вівторок ввечері у Нью-Йорку відбулося засідання Радбезу ООН: Україна порушила питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Україна в ООН озвучила бойові втрати на Донбасі з початку року.

США також пообіцяли не знімати санкції з РФ до повернення Україні захопленої території.

Зазначимо, що глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія коментуючи бої на Донбасі, заявив, що «немає достовірної інформації, хто саме і з якого боку наступав».

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс занепокоєний сплеском насильства на Сході України, що стався вранці 18 лютого, і розцінює дії підтримуваних Росією найманців як підрив Мінських угод та всіх зусиль із мирного врегулювання конфлікту.

Як повідомлялося, у результаті бою поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі один з українських захисників загинув, четверо отримали легкі поранення.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО.

Своєю чергою, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року.