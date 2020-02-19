Бойовики планують залучати російських «козаків» на Донбасі - розвідка



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Окупанти відчувають проблеми з комплектацією особового складу

На Донбасі бойовики планують залучати так звані «козацькі формування» з території Російської Федерації для створення резерву. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що завдяки залученню російських «козаків» бойовики планують розв'язувати виниклі проблеми із забезпеченням укомплектованості особового складу.

«За їх рахунок планується формування мобілізаційного резерву угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях», - повідомили в ГУР.

Як вже повідомлялося, від початку доби окупанти з мінометів обстріляли українських бійців під Лебединським.

Нагадаємо, у вівторок ввечері у Нью-Йорку відбулося засідання Радбезу ООН: Україна порушила питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Україна в ООН озвучила бойові втрати на Донбасі з початку року.

Заступниця генсека ООН стурбована загрозою сповзання до нового насильства на Донбасі.

Зазначимо, що голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія коментуючи бої на Донбасі, заявив, що «немає достовірної інформації, хто саме і з якого боку наступав».

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс занепокоєний сплеском насильства на Сході України, що стався вранці 18 лютого, і розцінює дії підтримуваних Росією найманців як підрив Мінських угод та всіх зусиль із мирного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО.

Своєю чергою, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року.