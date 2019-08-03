Міністр оборони США хоче розмістити ракети в Азії



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Міністр оборони США Марк Еспер

Розміщенням нових ракет США хочуть протистояти впливу Китаю в регіоні

Міністр Оборони США Марк Еспер прагне якнайшвидше розмістити нові американські ракети середньої дальності в Тихоокеанському регіоні.

Про це Еспер заявив журналістам під час спілкування у літаку на шляху до Австралії.

Розміщенням нових ракет США хочуть протистояти впливу Китаю в регіоні. Водночас Еспер вважає, що Пекін не повинен дивуватися, бо Вашингтон вже давно говорив про ці плани, а тепер формально США нічого не заважає, бо країна вийшла із договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Глава Пентагону відмовився уточнити, де саме США хочуть розмістити ці ракети. Також він не знає, коли сам це станеться.

«Я вважаю за краще (розмістити ракети упродовж — ред.) місяців… але такі речі мають тенденцію займайте більше часу, ніж ви очікували, — сказав Еспер.

Він також наголосив, що 80% ракетного потенціалу КНР припадало б на дію ДРСМД (Китай ніколи не був учасником угоди), тому не дивно, що США прагнуть розгорнути співмірні потужності в регіоні.

Нагадаємо, Сполучені Штати 2 серпня офіційно вийшли із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Це був один із ключових договорів Холодної війни, який стримував загрозу ядерного конфлікту в світі. Угода між США та СРСР діяла понад 30 років.

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у підписанні нової ядерної угоди, але вже за участі не тільки РФ, а й Китаю.

Угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності Радянський союз і Штати підписали 8 грудня 1987 року у ході зустрічі Михайла Горбачова та Рональда Рейгана у Вашингтоні. Ця угода вперше в історії дозволила ліквідувати цілий клас озброєнь. Сторони зобов'язалися знищити усі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої та малої дальності (з радіусом дії 500 до 5000 км), а також не виробляти, не випробовувати і не розгортати такі ракети в майбутньому. Усе для того, щоби запобігти можливій загрозі ядерної війни.

Джерело: Deutsche Welle