Міністр Сергій Шкарлет озвучив причину падіння якості освіти в Україні

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет визнав, що якість освіти в цілому по державі впала

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет визнав, що якість освіти в цілому по державі впала

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет визнав, що якість освіти в цілому по державі впала

Через переведення значної частини навчального процесу в режим онлайн якість освіти впала приблизно на 8%

Оголошені через пандемію вірусу Covid-19 карантинні заходи та запровадження дистанційного навчання призвело до значного падіння рівня освіти в Україні. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Радіо Свобода» сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Про це свідчать результати контрольних оцінювань

«Навіть зрізи наші після того, як ми ввели «Всеукраїнську школу онлайн», грудневий і квітневий, показали, що якість освіти в цілому по державі приблизно впала на 8%, але вже трішки вирівнюється за рахунок того, що є певні еталонні уроки, і вчителі користуються ними, щоб побудувати освітню траєкторію у ввірених класах в рамках тих стандартів, які вже записані і анонсовані», – сказав міністр.

Від березня 2020 року у зв’язку з пов’язаними з пандемією карантинними обмеженнями значна частина навчального процесу в українських школах була переведена в режим онлайн.

Тим часом вчені попередили про ризик виникнення деменції внаслідок захворювання коронавірусом. Група вчених з американської клініки Клівленда представила результати дослідження, з яких випливає, що коронавірусна інфекція може викликати ураження мозку, схожі на хворобу Альцгеймера.