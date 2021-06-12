Вчені попередили про ризик виникнення деменції внаслідок захворювання коронавірусом

Коронавірусна інфекція може призводити до недоумства і інших неврологічних ознак

Медикам вдалося знайти тісний зв’язок між ураженими коронавірусом клітинами мозку і клітинами мозку людей з деменцією

Група вчених з американської клініки Клівленда представила результати дослідження, з яких випливає, що коронавірусна інфекція може викликати ураження мозку, схожі на хворобу Альцгеймера. Результати дослідження були опубліковані в журналі Alzheimer’s Research & Therapy.

Приводом для дослідження стали дедалі частіші повідомлення про неврологічні ускладнення у пацієнтів, які перехворіли на Covid-19. Симптоми зберігалися довгий час вже після одужання.

Автори дослідження використовували штучний інтелект, щоб знайти зв’язок між генами та білками носіїв коронавірусу і генами та білками пацієнтів, які страждають декількома неврологічними захворюваннями. Вчені також проаналізували генетичні фактори, що дозволяють вірусу SARS-CoV-2 інфікувати клітини мозку.

Американським медикам вдалося знайти тісний зв’язок між ураженими коронавірусом клітинами мозку і клітинами мозку людей з деменцією.

«Ми виявили, що інфекція SARS-CoV-2 значно змінила маркери хвороби Альцгеймера, які беруть участь в запаленні головного мозку», – пояснив керівник дослідницької групи доктор Фейсюн Чен.

Автори роботи прийшли до висновку, що в окремих випадках коронавірусна інфекція може призводити до недоумства та інших неврологічних ознак, характерних для хвороби Альцгеймера.

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