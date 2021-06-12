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    Вчені попередили про ризик виникнення деменції внаслідок захворювання коронавірусом

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    Коронавірусна інфекція може призводити до&nbsp;недоумства і&nbsp;інших неврологічних ознак - Вчені попередили про ризик виникнення деменції внаслідок захворювання коронавірусом

    Коронавірусна інфекція може призводити до недоумства і інших неврологічних ознак

    Фото з відкритих джерел

    Медикам вдалося знайти тісний зв’язок між ураженими коронавірусом клітинами мозку і клітинами мозку людей з деменцією

    Група вчених з американської клініки Клівленда представила результати дослідження, з яких випливає, що коронавірусна інфекція може викликати ураження мозку, схожі на хворобу Альцгеймера. Результати дослідження були опубліковані в журналі Alzheimer’s Research & Therapy.

    Приводом для дослідження стали дедалі частіші повідомлення про неврологічні ускладнення у пацієнтів, які перехворіли на Covid-19. Симптоми зберігалися довгий час вже після одужання.

    Автори дослідження використовували штучний інтелект, щоб знайти зв’язок між генами та білками носіїв коронавірусу і генами та білками пацієнтів, які страждають декількома неврологічними захворюваннями. Вчені також проаналізували генетичні фактори, що дозволяють вірусу SARS-CoV-2 інфікувати клітини мозку.

    Американським медикам вдалося знайти тісний зв’язок між ураженими коронавірусом клітинами мозку і клітинами мозку людей з деменцією.

    «Ми виявили, що інфекція SARS-CoV-2 значно змінила маркери хвороби Альцгеймера, які беруть участь в запаленні головного мозку», – пояснив керівник дослідницької групи доктор Фейсюн Чен.

    Автори роботи прийшли до висновку, що в окремих випадках коронавірусна інфекція може призводити до недоумства та інших неврологічних ознак, характерних для хвороби Альцгеймера.

    Нагадаємо, учені з’ясували, чому деякі люди не хворіють на коронавірус або переносять хворобу в безсимптомній формі. Виявляється, в цьому винен ген HLA-DRB1 * 04: 01, який був виявлений у більшості пацієнтів, які перехворіли безсимптомно.

    До слова, українські вчені розвіяли міф про штучне походження коронавірусу.

    Як повідомлялося, Ляшко назвав чотири із 12 тисяч мутацій коронавірусу, які викликають настороженість.

    Теги: США наука хвороби інфекція штучний інтелект коронавірус
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    Вчені попередили про ризик виникнення деменції внаслідок захворювання коронавірусом