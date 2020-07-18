  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У МОЗ знизили прохідний бал для студентів-медиків

    • Розсилка
    У МОЗ знизили прохідний бал для студентів-медиків - У МОЗ знизили прохідний бал для студентів-медиків
    У МОЗ знизили прохідний бал для студентів-медиків

    У Міністерстві охорони здоров'я також зазначають, що іспит «Крок» не визначає професійну готовність випускника

    У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що знизили прохідний бал іспиту для медиків, бо хотіли підтримати студентів у нелегкий навчальний рік.

    Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

    У Міністерстві охорони здоров'я також зазначають, що іспит «Крок» не визначає професійну готовність випускника.

    «Крок» оцінює велику роботу студентів впродовж всього навчального курсу. А «Крок-2» – це екзамен по завершенню медичного університету. Кожного року межа «Кроку» та оцінки знань переглядається міністерством, встановлюється певний відсотковий ценз», - сказала Микичак.

    За її словами, цього року були загалом вкрай складні умови для навчального процесу.

    «Тому МОЗ на пропозицію Центру тестування і науково-педагогічних працівників, вважає, що ми можемо знизити відсотковий ценз КРОКу, щоб зняти психологічну напругу для наших студентів і підтримати їх морально у цій ситуації», – розповідають у міністерстві.

    Окрім того, у відомстві зазначають, що іспит – не визначає професійну готовність медика.

    «Варто звернути увагу, що сам по собі «Крок» не визначає професійну готовність випускника медичного університету. Далі триває ще навчання в університеті і окрім теоретичних знань, вкрай важливою є оцінка практичних навиків», – розповіла заступник міністра охорони здоров’я.

    Вона також висловила впевненість, що на якість знань впливає не іспит, а свідомість та готовність кожного студента до самонавчання.

    «Ми зараз працюємо з міжнародними агенціями для того, щоб цей тестовий ліцензований іспит в Україні відбувався на тих же засадах, як і в євпропейських країнах. Тобто, щоб це був єдиний іспит, який би сприймався в іноземних університетах, і дійсно належно оцінював теоретичної та практичної підготовки наших випускників», – додала Ірина Микичак.

    навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ