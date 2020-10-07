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    Названа користь від коронавірусу для офісних працівників

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    Крім того, деякі люди працюють ефективніше в команді та потребують у взаємодії з колегами - Названа користь від коронавірусу для офісних працівників
    Крім того, деякі люди працюють ефективніше в команді та потребують у взаємодії з колегами

    Для офісних працівників стало комфортніше працювати вдома

    Британські дослідники назвали користь від коронавірусу для офісних працівників. Про це йдеться в дослідженні Британського офісної ради (British Council for Offices), пише The Guardian.

    За його даними, більшість працівників офісів, як на рівні керівників, так і на рівні рядових співробітників не хочуть повертатися в офіс на п'ятиденку після того, як пандемія остаточно відступить. У майбутньому вони вважають за краще чергувати роботу з офісу з роботою з дому.

    Водночас експерти визнають, що повністю від офісів відмовитися не вдасться, оскільки вони важливі для навчання недосвідчених співробітників. Крім того, деякі люди працюють ефективніше в команді та потребують у взаємодії з колегами.

    Нагадаємо, що ситуація з Covid-19 у Києві погіршується: зростає кількість госпіталізованих хворих.

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