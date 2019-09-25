Міністр торгівлі США заснув під час виступу Трампа: відео



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Міністр торгівлі США заснув під час виступу Трампа

Росс просидів із заплющеними очима протягом 15 хвилин

Міністр торгівлі США Вілбур Росс заснув під час виступу президента Дональда Трампа, коли той розповідав про перспективи торгової угоди з Китаєм і позицію США щодо Ірану на 74-й Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє канал телеканал CNBC.

Росс просидів із заплющеними очима протягом 15 хвилин. У цей час Трамп закликав союзників збільшити витрати на оборону, говорив про нові санкції проти Ірану та реформу Всесвітньої торгової організації (ВТО).

Телеканал зазначає, що Росс не вперше засинає на виступах Трампа. Минулого разу це сталося у 2017 році під час промови американського президента в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.