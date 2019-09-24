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    Зеленський взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генасамблеї ООН

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    <p>Зеленський під час відкриття 74-ї сесії Генасамблеї ООН</p> - Зеленський взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генасамблеї ООН

    Зеленський під час відкриття 74-ї сесії Генасамблеї ООН

    Фото: Офіс президента України

    Президент України виступить під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН 25 вересня

    Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Про це 24 вересня повідомляє Офіс президента у Facebook.

    «Під час відкриття сесії виступили: генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, голова 74-ї сесії Генасамблеї ООН Тіджані Мухаммад-Банде, президент Бразилії Жаїр Болсонару та президент США Дональд Трамп», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що Зеленський виступить під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН 25 вересня.

    «Крім того, на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку запланована низка зустрічей Зеленського з главами держав, а також спілкування з представниками бізнес-кіл та інвесторами», - додали в Офісі президента.

    Нагадаємо, Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

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