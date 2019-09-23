Зеленський прибув із робочим візитом до США



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Володимир Зеленський прибув до США

Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом

Президент України прибув із робочим візитом до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Володимир Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, у рамках візиту президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів Америки, а також з представниками американських ділових кіл.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 23–26 вересня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, де візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Він виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

Крім того, у Нью-Йорку глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.

Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.