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    Зеленський прибув із робочим візитом до США

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    Володимир Зеленський прибув до США - Зеленський прибув із робочим візитом до США
    Володимир Зеленський прибув до США

    Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом

    Президент України прибув із робочим візитом до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Про це повідомляє пресслужба президента.

    Володимир Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

    Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

    Крім того, у рамках візиту президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів Америки, а також з представниками американських ділових кіл.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 23–26 вересня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, де візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

    Він виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

    Крім того, у Нью-Йорку глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

    Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.

    Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

    Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.

    США ООН Володимир Зеленський президент
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