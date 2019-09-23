Голова МЗС назвав головне завдання зустрічі Зеленського з Трампом



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Володимир Зеленський виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН

Ми ставимо перед собою задачу налагодити зв'язок - Прийстайко

Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю Громадському.

«Зустріч із Трампом буде обов'язково, ... годинна зустріч, під час якої передовсім ми ставимо перед собою задачу налагодити зв'язок. Президент Зеленський двічі розмовляв по телефону (з Трампом), але ми свідомі, наскільки важливо мати безпосередній контакт двох лідерів», - сказав Пристайко.

Він зауважив, що лідери відіграють дуже високу роль у дипломатії і взагалі у відносинах між країнами.

«Якщо встановиться нормальне порозуміння і нам вдасться один одному пояснити, чого ми очікуємо, яким бачимо і розвиток двосторонніх відносин, і взагалі виживання України у війні, — це і є основні задачі. Всі задачі я не можу вам відкрити, але, повірте, є цілий список проблем, який ми пройдемо зі США», - зазначив глава зовнішньополітичного відомства.

За словами Пристайка, іноді це проблеми, іноді — просто бізнес-ідеї. У цьому контексті він навів як приклад енергетичну безпеку України.

«Це одна з ключових задач нашої з вами національної безпеки. Це одне з питань, які обов'язково обговорять президенти», - запевнив міністр.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 23–26 вересня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, де візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Він виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

Крім того, у Нью-Йорку глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.

Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.