Міністр, у якого сьогодні виявили коронавірус, був на засіданні уряду 13 жовтня



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Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов 16 жовтня заявив, що отримав позитивні результати ПЛР-тесту на Covid-19

Джерела повдомляють, що позитивний тест на коронавірус виявили ще в одного міністра

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, який сьогодні отримав позитивні результати ПЛР-тесту на Covid-19, був на засіданні уряду 13 жовтня.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише Укрінформ.

«Олексій Михайлович (Чернишов - ред.) був присутній на засіданні 13 жовтня...Під час засідання Кабінету Міністрів усі перебувають у масках, зберігаючи необхідну соціальну дистанцію. Окрім цього, всім урядовцям буде запропоновано здати тест на Covid-19», - сказав Немчінов.

ЗМІ з посиланням на джерела повдомляє, що позитивний тест на коронавірус виявили ще в одного міністра, крім того, також в одного з урядовців є підозра на Covid-19.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов 16 жовтня заявив, що отримав позитивні результати ПЛР-тесту на Covid-19. Наразі він перебуває на самоізоляції.

На період відсутності Чернишова, обов’язки міністра виконуватиме перший заступник Василь Лозинський. Усі співробітники міністерства, які були в контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції.