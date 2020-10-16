Міністр, у якого сьогодні виявили коронавірус, був на засіданні уряду 13 жовтня
Джерела повдомляють, що позитивний тест на коронавірус виявили ще в одного міністра
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, який сьогодні отримав позитивні результати ПЛР-тесту на Covid-19, був на засіданні уряду 13 жовтня.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише Укрінформ.
«Олексій Михайлович (Чернишов - ред.) був присутній на засіданні 13 жовтня...Під час засідання Кабінету Міністрів усі перебувають у масках, зберігаючи необхідну соціальну дистанцію. Окрім цього, всім урядовцям буде запропоновано здати тест на Covid-19», - сказав Немчінов.
ЗМІ з посиланням на джерела повдомляє, що позитивний тест на коронавірус виявили ще в одного міністра, крім того, також в одного з урядовців є підозра на Covid-19.
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов 16 жовтня заявив, що отримав позитивні результати ПЛР-тесту на Covid-19. Наразі він перебуває на самоізоляції.
На період відсутності Чернишова, обов’язки міністра виконуватиме перший заступник Василь Лозинський. Усі співробітники міністерства, які були в контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції.