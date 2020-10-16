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    Міністр, у якого сьогодні виявили коронавірус, був на засіданні уряду 13 жовтня

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    Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов 16 жовтня заявив, що отримав позитивні результати ПЛР-тесту на Covid-19 - Міністр, у якого сьогодні виявили коронавірус, був на засіданні уряду 13 жовтня
    Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов 16 жовтня заявив, що отримав позитивні результати ПЛР-тесту на Covid-19

    Джерела повдомляють, що позитивний тест на коронавірус виявили ще в одного міністра

    Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, який сьогодні отримав позитивні результати ПЛР-тесту на Covid-19, був на засіданні уряду 13 жовтня.

    Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише Укрінформ.

    «Олексій Михайлович (Чернишов - ред.) був присутній на засіданні 13 жовтня...Під час засідання Кабінету Міністрів усі перебувають у масках, зберігаючи необхідну соціальну дистанцію. Окрім цього, всім урядовцям буде запропоновано здати тест на Covid-19», - сказав Немчінов.

    ЗМІ з посиланням на джерела повдомляє, що позитивний тест на коронавірус виявили ще в одного міністра, крім того, також в одного з урядовців є підозра на Covid-19.

    Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов 16 жовтня заявив, що отримав позитивні результати ПЛР-тесту на Covid-19. Наразі він перебуває на самоізоляції.

    На період відсутності Чернишова, обов’язки міністра виконуватиме перший заступник Василь Лозинський. Усі співробітники міністерства, які були в контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції.

     

    міністр хвороби уряд Олексій Чернишов коронавірус
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