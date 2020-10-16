У столиці від коронавірусу помер 34-річний фітнес-блогер



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Минулого тижня чоловік розповів, що захворв на коронавірус у Туреччині Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

У чоловіка, який займався спортом, були проблеми з серцем

Фітнес-блогер, 34-річний Дмитро Стужук помер у київській лікарні. Раніше його госпіталізували через важку форму коронавірусу.

Про трагічну новину повідомила його колишня дружина Софя Стужук у сомережах. «Діми більше немає з нами. Його серце не витримало», - написала вона.

«Все дуже погано, не можу говорити, поїду з татом в лікарню. Діма зараз в дуже важкому стані, знаходиться в без свідомості в реанімації. Ніяких прогнозів лікарі поки не дають. Поспілкувалася з лікарем, який займається лікуванням Діми, дуже хороший чоловік. Хочу відразу припинити всі чутки, які ходять навколо нашої сім'ї. Коронавірус не є небезпечним для абсолютно здорових людей, але у Діми були проблеми з серцем, ось і ускладнення сталося. Його серце не справляється, і Діма пережив клінічну смерть», - раніше розповідала Стужук в сторіс.

У своєму останньому пості в Instagram, опублікованому вчора, 34-річний Дмитро Стужук писав, як протікала його хвороба.

«Як це було? Погано мені стало на другий день в Туреччині. Я прокинувся серед ночі від того, що у мене набрякла шия і було важко дихати. При цьому трохи болів живіт.

На наступний день почав з’являтися кашель, але температури ніякої не було. Особливих симптомів хвороби теж не було, тому я подумав, що це можуть бути наслідки після заняття спортом, зміни клімату і харчування ну і плюс сон під кондиціонером.

Після повернення з Туреччини я відразу ж пішов здавати різні аналізи, робити УЗД і про всяк випадок вирішив пройти тест на коронавірус. Він виявився позитивним.

На наступний день я поїхав робити КТ. Мені призначили лікування і стали наполягати на госпіталізації. Це окрема історія, тому що зараз там йдуть ремонтні роботи, лікарня повністю набита людьми, деякі з них живуть в коридорі. Харчування ніякого немає, паперу немає, столових приладів теж немає! Мене ніхто про це не попереджав. Медицині в нашій країні буде присвячений окремий пост - що вже там, вона це заслужила», - написав Дмитро.

Також він розповів про лікування.

«Мені призначили курс лікування і сказали, що потрібно його продовжувати. Дали кисневий апарат для дихання, так як у мене низький рівень кисню (хоча я вважаю, критичним він вважається після 90, у мене ж 94−96 - це цілком дозволено для лікування вдома», - написав чоловік.

Раніше Стужука госпіталізували в міську клінічну лікарню № 4. Вночі стало відомо, що він пережив клінічну смерть. Його стан медики оцінювали як тяжкий.